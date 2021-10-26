https://ria.ru/20211026/premer-1756326894.html

Главнокомандующий ВС Судана сообщил, что премьер находится у него дома

Главнокомандующий ВС Судана сообщил, что премьер находится у него дома - РИА Новости, 26.10.2021

Главнокомандующий ВС Судана сообщил, что премьер находится у него дома

Смещенный с должности в результате военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдок находится дома у главнокомандующего ВС страны Абдель Фаттаха... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:28

2021-10-26T15:28

2021-10-26T15:30

в мире

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

ситуация в судане

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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Смещенный с должности в результате военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдок находится дома у главнокомандующего ВС страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана, об этом сам аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции во вторник.Ранее глава МИД страны Марьям ас-Сиддик заявила, что местонахождение премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока и других задержанных военными министров до сих пор неизвестно."Премьер-министр находился у себя дома (под домашним арестом – ред.), однако мы побоялись, что он может пострадать, поэтому теперь он у меня дома. Он в порядке, ведет обычную жизнь. Когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать, он сможет вернуться к себе домой", - заявил аль-Бурхан на пресс-конференции, транслируемой арабскими телеканалами.По его словам, все задержанные военными политики, в отношении которых есть обвинения в совершении уголовных преступлений, предстанут перед судом, остальных отпустят. Аль-Бурхан отметил, что министры были задержаны, так как военные посчитали их угрозой единству Судана.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.

https://ria.ru/20211026/sudan-1756229891.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html

судан

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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане