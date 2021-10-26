https://ria.ru/20211026/potok-1756355826.html

Немцы думают, что нашли новый способ помешать "Северному потоку — 2"

В Германии назвали способ помешать "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.10.2021

Немцы думают, что нашли новый способ помешать "Северному потоку — 2"

Споры из-за начала эксплуатации "Северного потока — 2" могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в Германии, пишет немецкая газета Welt. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:34

2021-10-26T17:34

2021-10-26T17:34

берлин (город)

германия

москва

евросоюз

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Споры из-за начала эксплуатации "Северного потока — 2" могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в Германии, пишет немецкая газета Welt.По словам автора статьи Алана Позенера, в условиях энергетического кризиса только "Зеленые" продолжают выступать против газопровода, что требует от них смелости и может сказаться на популярности. В свою очередь, их возможные партнеры — Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия — в основном высказываются за начало работы "Северного потока — 2".По мнению Позенера, руководство СДПГ якобы "традиционно связано с крупными энергетическими компаниями", в то время как многие представители СвДП всегда активно продвигали этот проект. Из-за этого "Зеленые" явно оказались в невыгодном положении, несмотря на продолжающиеся высказывания их лидера Анналены Бербок о неприемлемости газопровода."Однако слова Бербок ничего не будут стоить, если "Зеленые" не станут претендовать на Министерство иностранных дел. Среди трех будущих партнеров по коалиции "Зеленые" — единственные, кто имеет четкое представление о явно имперских амбициях Путина. Если предупреждение Бербок означает также претензию на МИД, тогда все в порядке", — подытожил Позенер."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.

https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html

https://ria.ru/20211023/gaz-1755948258.html

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берлин (город), германия, москва, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок