https://ria.ru/20211026/potok-1756355826.html
Немцы думают, что нашли новый способ помешать "Северному потоку — 2"
В Германии назвали способ помешать "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.10.2021
Немцы думают, что нашли новый способ помешать "Северному потоку — 2"
Споры из-за начала эксплуатации "Северного потока — 2" могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в Германии, пишет немецкая газета Welt. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:34
2021-10-26T17:34
2021-10-26T17:34
берлин (город)
германия
москва
евросоюз
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Споры из-за начала эксплуатации "Северного потока — 2" могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в Германии, пишет немецкая газета Welt.По словам автора статьи Алана Позенера, в условиях энергетического кризиса только "Зеленые" продолжают выступать против газопровода, что требует от них смелости и может сказаться на популярности. В свою очередь, их возможные партнеры — Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия — в основном высказываются за начало работы "Северного потока — 2".По мнению Позенера, руководство СДПГ якобы "традиционно связано с крупными энергетическими компаниями", в то время как многие представители СвДП всегда активно продвигали этот проект. Из-за этого "Зеленые" явно оказались в невыгодном положении, несмотря на продолжающиеся высказывания их лидера Анналены Бербок о неприемлемости газопровода."Однако слова Бербок ничего не будут стоить, если "Зеленые" не станут претендовать на Министерство иностранных дел. Среди трех будущих партнеров по коалиции "Зеленые" — единственные, кто имеет четкое представление о явно имперских амбициях Путина. Если предупреждение Бербок означает также претензию на МИД, тогда все в порядке", — подытожил Позенер."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.
https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html
https://ria.ru/20211023/gaz-1755948258.html
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берлин (город), германия, москва, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок
В Германии назвали способ помешать "Северному потоку — 2"
Welt: "Зеленым" нужен представитель в МИД Германии, чтобы помешать "Северному потоку — 2"