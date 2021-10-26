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https://ria.ru/20211026/potok-1756355826.html
Немцы думают, что нашли новый способ помешать "Северному потоку — 2"
В Германии назвали способ помешать "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.10.2021
Немцы думают, что нашли новый способ помешать "Северному потоку — 2"
Споры из-за начала эксплуатации "Северного потока — 2" могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в Германии, пишет немецкая газета Welt. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:34
2021-10-26T17:34
берлин (город)
германия
москва
евросоюз
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Споры из-за начала эксплуатации "Северного потока — 2" могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в Германии, пишет немецкая газета Welt.По словам автора статьи Алана Позенера, в условиях энергетического кризиса только "Зеленые" продолжают выступать против газопровода, что требует от них смелости и может сказаться на популярности. В свою очередь, их возможные партнеры — Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия — в основном высказываются за начало работы "Северного потока — 2".По мнению Позенера, руководство СДПГ якобы "традиционно связано с крупными энергетическими компаниями", в то время как многие представители СвДП всегда активно продвигали этот проект. Из-за этого "Зеленые" явно оказались в невыгодном положении, несмотря на продолжающиеся высказывания их лидера Анналены Бербок о неприемлемости газопровода."Однако слова Бербок ничего не будут стоить, если "Зеленые" не станут претендовать на Министерство иностранных дел. Среди трех будущих партнеров по коалиции "Зеленые" — единственные, кто имеет четкое представление о явно имперских амбициях Путина. Если предупреждение Бербок означает также претензию на МИД, тогда все в порядке", — подытожил Позенер."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.
https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html
https://ria.ru/20211023/gaz-1755948258.html
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берлин (город), германия, москва, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок
17:34 26.10.2021
 
В Германии назвали способ помешать "Северному потоку — 2"

Welt: "Зеленым" нужен представитель в МИД Германии, чтобы помешать "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Споры из-за начала эксплуатации "Северного потока — 2" могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в Германии, пишет немецкая газета Welt.
По словам автора статьи Алана Позенера, в условиях энергетического кризиса только "Зеленые" продолжают выступать против газопровода, что требует от них смелости и может сказаться на популярности. В свою очередь, их возможные партнеры — Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия — в основном высказываются за начало работы "Северного потока — 2".
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 02:38
Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
По мнению Позенера, руководство СДПГ якобы "традиционно связано с крупными энергетическими компаниями", в то время как многие представители СвДП всегда активно продвигали этот проект. Из-за этого "Зеленые" явно оказались в невыгодном положении, несмотря на продолжающиеся высказывания их лидера Анналены Бербок о неприемлемости газопровода.
"Однако слова Бербок ничего не будут стоить, если "Зеленые" не станут претендовать на Министерство иностранных дел. Среди трех будущих партнеров по коалиции "Зеленые" — единственные, кто имеет четкое представление о явно имперских амбициях Путина. Если предупреждение Бербок означает также претензию на МИД, тогда все в порядке", — подытожил Позенер.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.
Лидер социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 15:39
Лидер немецких социал-демократов объяснил слова о "Северном потоке — 2"
 
Берлин (город)ГерманияМоскваЕвросоюзСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияАнналена Бербок
 
 
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