https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html

На Западе наконец-то разгадали истинную цель "Северного потока — 2"

Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.10.2021

На Западе наконец-то разгадали истинную цель "Северного потока — 2"

Россия построила газопровод "Северный поток — 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T02:38

2021-10-26T02:38

2021-10-26T04:14

экономика

в мире

украина

чехия

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия построила газопровод "Северный поток — 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов, написал в статье для Bloomberg аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.По мнению обозревателя, после распада Советского Союза страна оказалась в зависимости от того, что ее трубопроводы пролегали через государства, неожиданно ставшие независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. К их числу он отнес Украину, Молдавию, а также бывших членов ОВД: Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.Автор материала предположил, что "Северный поток — 2" позволит России решить эту проблему.Джулиан Ли также опроверг бытующее на Западе мнение, что трубопровод создавался как "газовая ловушка" для Европы."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.

https://ria.ru/20211010/potok-1753848469.html

https://ria.ru/20211019/potok-1755242908.html

украина

чехия

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, чехия, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, джулиан ли