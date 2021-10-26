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https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html
На Западе наконец-то разгадали истинную цель "Северного потока — 2"
Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.10.2021
На Западе наконец-то разгадали истинную цель "Северного потока — 2"
Россия построила газопровод "Северный поток — 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T02:38
2021-10-26T04:14
экономика
в мире
украина
чехия
еврокомиссия
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия построила газопровод "Северный поток — 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов, написал в статье для Bloomberg аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.По мнению обозревателя, после распада Советского Союза страна оказалась в зависимости от того, что ее трубопроводы пролегали через государства, неожиданно ставшие независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. К их числу он отнес Украину, Молдавию, а также бывших членов ОВД: Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.Автор материала предположил, что "Северный поток — 2" позволит России решить эту проблему.Джулиан Ли также опроверг бытующее на Западе мнение, что трубопровод создавался как "газовая ловушка" для Европы."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.
https://ria.ru/20211010/potok-1753848469.html
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экономика, в мире, украина, чехия, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, джулиан ли
02:38 26.10.2021 (обновлено: 04:14 26.10.2021)
 
Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"

Обозреватель Bloomberg Джулиан Ли: "Северный поток — 2" нужен России для независимости

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия построила газопровод "Северный поток — 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов, написал в статье для Bloomberg аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.
По мнению обозревателя, после распада Советского Союза страна оказалась в зависимости от того, что ее трубопроводы пролегали через государства, неожиданно ставшие независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. К их числу он отнес Украину, Молдавию, а также бывших членов ОВД: Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.

"Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону с точки зрения России. <…> Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей", — отметил Джулиан Ли.

Автор материала предположил, что "Северный поток — 2" позволит России решить эту проблему.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 02:32
В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
Джулиан Ли также опроверг бытующее на Западе мнение, что трубопровод создавался как "газовая ловушка" для Европы.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:43
Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаВ миреУкраинаЧехияЕврокомиссияБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияДжулиан Ли
 
 
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