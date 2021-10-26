https://ria.ru/20211026/postradavshiy-1756281796.html

Пострадавшего от взрыва газа в Набережных Челнах мужчину перевезут в Казань

Пострадавшего от взрыва газа в Набережных Челнах мужчину перевезут в Казань - РИА Новости, 26.10.2021

Пострадавшего от взрыва газа в Набережных Челнах мужчину перевезут в Казань

Пострадавшего при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах пожилого мужчину, который находится в тяжелом состоянии, транспортируют в Казань... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:45

2021-10-26T12:45

2021-10-26T12:54

происшествия

набережные челны

взрыв

казань

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Пострадавшего при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах пожилого мужчину, который находится в тяжелом состоянии, транспортируют в Казань вертолeтом санавиации, вопрос доставки в Казань пострадавшего молодого человека будет решен позже, сообщил представитель минздрава Татарстана.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."По состоянию на 11.40 мск: мужчину 1951 года рождения, пострадавшего при взрыве бытового газа в городе Набережные Челны, транспортируют вертолетом санитарной авиации в Республиканскую клиническую больницу минздрава Татарстана. Молодого человека 2004 года рождения осматривает мультидисциплинарная бригада Деткой республиканской клинической больницы. После осмотра будет принято решение о транспортировке в Казань", - сказал представитель минздрава журналистам.Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщал, что пострадавший мужчина 1951 года рождения находится в тяжелом состоянии, он получил 50% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, а также перелом ребер.Молодой человек 2004 года рождения, по словам министра, также в тяжелом состоянии, получил травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга.

https://ria.ru/20211026/kvartira-1756257431.html

https://ria.ru/20211026/vzryv-1756254761.html

набережные челны

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, взрыв, казань, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв в доме в набережных челнах