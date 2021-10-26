https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html

Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей

Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей - РИА Новости, 26.10.2021

Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей

Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:14

2021-10-26T14:14

2021-10-26T14:44

наука

германия

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биология

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Известно, что у некоторых переболевших возникают долгосрочные осложнения. В течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.Немецкие ученые объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Всего они обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45 процентов населения страны. Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020-го, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.Несмотря на то что, по данным медицинской статистики, заболеваемость COVID-19 у взрослых на 162 процента выше, разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41 процент. Однако сами симптомы немного отличаются.Если у взрослых постковид выражается прежде всего как дыхательная недостаточность, выпадение волос, общее недомогание, потеря вкусовых ощущений и головная боль, то у детей распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.Симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще, указывают исследователи."Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — пишут авторы статьи.Они отметили, что пока это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.

https://ria.ru/20210512/postkovid-1731952461.html

https://ria.ru/20210826/postkovid-1747323290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, здоровье, биология, коронавирус covid-19