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Наука
https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html
Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей
Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей - РИА Новости, 26.10.2021
Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей
Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:14
2021-10-26T14:44
наука
германия
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Известно, что у некоторых переболевших возникают долгосрочные осложнения. В течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.Немецкие ученые объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Всего они обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45 процентов населения страны. Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020-го, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.Несмотря на то что, по данным медицинской статистики, заболеваемость COVID-19 у взрослых на 162 процента выше, разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41 процент. Однако сами симптомы немного отличаются.Если у взрослых постковид выражается прежде всего как дыхательная недостаточность, выпадение волос, общее недомогание, потеря вкусовых ощущений и головная боль, то у детей распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.Симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще, указывают исследователи."Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — пишут авторы статьи.Они отметили, что пока это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.
https://ria.ru/20210512/postkovid-1731952461.html
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германия, здоровье, биология, коронавирус covid-19
14:14 26.10.2021 (обновлено: 14:44 26.10.2021)
 

Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей

© Fotolia / MediteraneoПрофессиональный психолог работает с девочкой-подростком
Профессиональный психолог работает с девочкой-подростком - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Fotolia / Mediteraneo
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.
Известно, что у некоторых переболевших возникают долгосрочные осложнения. В течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.
Немецкие ученые объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Всего они обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45 процентов населения страны. Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020-го, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.
Несмотря на то что, по данным медицинской статистики, заболеваемость COVID-19 у взрослых на 162 процента выше, разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41 процент. Однако сами симптомы немного отличаются.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Ученые назвали основные симптомы постковидного синдрома
Если у взрослых постковид выражается прежде всего как дыхательная недостаточность, выпадение волос, общее недомогание, потеря вкусовых ощущений и головная боль, то у детей распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.
Симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще, указывают исследователи.
"Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — пишут авторы статьи.
Они отметили, что пока это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.
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