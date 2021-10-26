https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html
Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей
Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей - РИА Новости, 26.10.2021
Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей
Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:14
2021-10-26T14:14
2021-10-26T14:44
наука
германия
здоровье
биология
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148247/97/1482479714_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_b80566ad792d0d4a41704c37f5e52906.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Известно, что у некоторых переболевших возникают долгосрочные осложнения. В течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.Немецкие ученые объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Всего они обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45 процентов населения страны. Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020-го, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.Несмотря на то что, по данным медицинской статистики, заболеваемость COVID-19 у взрослых на 162 процента выше, разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41 процент. Однако сами симптомы немного отличаются.Если у взрослых постковид выражается прежде всего как дыхательная недостаточность, выпадение волос, общее недомогание, потеря вкусовых ощущений и головная боль, то у детей распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.Симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще, указывают исследователи."Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — пишут авторы статьи.Они отметили, что пока это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.
https://ria.ru/20210512/postkovid-1731952461.html
https://ria.ru/20210826/postkovid-1747323290.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148247/97/1482479714_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_f65cb8a1e1bf1111d5e1bace63e546ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, здоровье, биология, коронавирус covid-19
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Ученые проанализировали медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии
, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы
на сервере препринтов medRxiv.org.
Известно, что у некоторых переболевших возникают долгосрочные осложнения. В течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления у них сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.
Немецкие ученые объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Всего они обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45 процентов населения страны. Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020-го, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.
Несмотря на то что, по данным медицинской статистики, заболеваемость COVID-19 у взрослых на 162 процента выше, разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41 процент. Однако сами симптомы немного отличаются.
Если у взрослых постковид выражается прежде всего как дыхательная недостаточность, выпадение волос, общее недомогание, потеря вкусовых ощущений и головная боль, то у детей распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.
Симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще, указывают исследователи.
"Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — пишут авторы статьи.
Они отметили, что пока это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все еще заметно ниже, чем среди взрослых.