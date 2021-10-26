https://ria.ru/20211026/polsha-1756355686.html

Климатическую политику Польши будет определять Москва

Климатическую политику Польши будет определять Москва - РИА Новости, 26.10.2021

Климатическую политику Польши будет определять Москва

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам об изменениях в правительстве. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:34

2021-10-26T17:34

2021-10-26T17:46

в мире

оон

европа

матеуш моравецкий

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg

ВАРШАВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам об изменениях в правительстве."Сегодня в 17.00 (18.00 мск) в президентском дворце состоится торжественная церемония назначения новых министров", - сказал Моравецкий.В частности изменения коснутся министерства климата и окружающей среды. Вместо Михала Куртыки, который покидает пост по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.Москва ранее работала в правительстве в должности заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.Министром развития и технологии Польши станет Петр Новак. Эта должность освободилась, так как Моравецкий сложил с себя обязанности руководителя данного ведомства.Новак является однофамильцем вице-премьера РФ Александра Новака, который ранее был министром энергетики, а в своей нынешней должности также занимается вопросами энергетической сферы, в том числе поставок газа. Польша при этом выступает последовательным и жестким противником поставок российского газа в Европу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/moravetskiy-1756078660.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, европа, матеуш моравецкий, россия