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Климатическую политику Польши будет определять Москва
Климатическую политику Польши будет определять Москва - РИА Новости, 26.10.2021
Климатическую политику Польши будет определять Москва
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам об изменениях в правительстве. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:34
2021-10-26T17:34
2021-10-26T17:46
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ВАРШАВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам об изменениях в правительстве."Сегодня в 17.00 (18.00 мск) в президентском дворце состоится торжественная церемония назначения новых министров", - сказал Моравецкий.В частности изменения коснутся министерства климата и окружающей среды. Вместо Михала Куртыки, который покидает пост по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.Москва ранее работала в правительстве в должности заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.Министром развития и технологии Польши станет Петр Новак. Эта должность освободилась, так как Моравецкий сложил с себя обязанности руководителя данного ведомства.Новак является однофамильцем вице-премьера РФ Александра Новака, который ранее был министром энергетики, а в своей нынешней должности также занимается вопросами энергетической сферы, в том числе поставок газа. Польша при этом выступает последовательным и жестким противником поставок российского газа в Европу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/moravetskiy-1756078660.html
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в мире, оон, европа, матеуш моравецкий, россия
17:34 26.10.2021 (обновлено: 17:46 26.10.2021)
Климатическую политику Польши будет определять Москва
Министерство климата Польши возглавит женщина с фамилией Москва