https://ria.ru/20211026/polet-1756300224.html

Два российских Ту-22М3 пролетели над Черным морем

Два российских Ту-22М3 пролетели над Черным морем - РИА Новости, 26.10.2021

Два российских Ту-22М3 пролетели над Черным морем

Два стратегических ракетоносца ВКС России Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Чёрного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:52

2021-10-26T13:52

2021-10-26T14:59

безопасность

черное море

ту-22м3

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца ВКС России Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Чёрного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Продолжительность полета составила около 5 часов",- говорится в сообщении.В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20211020/bombardirovschiki-1755328879.html

черное море

россия

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Полет российских бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря 2021-10-26T13:52 true PT0M50S

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безопасность, черное море, ту-22м3, россия