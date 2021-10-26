Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Каждый двадцатый работающий в мире к 2023 году может быть занят в платформенной экономике, считает профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан Абаев.
Онлайн-разговор о приоритетах молодежи на рынке труда – в настоящем и ближайшем будущем – состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках презентации исследования "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z", которое провел центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ.
"В последние два года мы наблюдали бум на использование онлайн-сервисов. Если посмотреть цифры, то с 2018 по 2021 год среднегодовые темпы роста платформенной экономики составили 17,4%. Такого показателя ни в какой другой отрасли занятости нет. А к 2023 году этот процент станет еще выше. Прогнозируется, что заработки онлайн вырастут почти до полутриллиона долларов. Это очень существенные данные, и мы должны понимать, что к 2023 году платформенная занятость может очень сильно изменить экономическую структуру в мире. Каждый двадцатый человек в мире сможет работать в платформенной экономике", - сказал Абаев.
Исследование РГГУ показало, что поколение Z видит в платформенной занятости немало преимуществ. Поколением Z называют людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год, - в период, когда в жизнь современного человека прочно вошли мобильные устройства и повсеместный интернет. Сегодня это преимущественно студенты.
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"Больше половины тех, кто выбирает платформенную занятость, считают ее для себя основной. И мы наблюдаем ее позитивное влияние на экономику. Гибкие условия труда позволяют молодым людям начать работу раньше – уже в школе. В вузе они тоже хотят работать, но не могут пойти на полный день, поэтому снова выбирают "платформу". Такой формат расширяет для них границы, создает позитивную альтернативу образовательному "кредиту". Они могут сами зарабатывать деньги на учебу. И сами решают вопрос "опыта" – как раз благодаря платформенной занятости, которая создает низкий порог вхождения в профессию", - подчеркнул Абаев.
Такой опыт ценен для работодателей, которые предпочитают нанимать молодых специалистов – выпускников вузов, уже имеющих опыт определенный опыт работы, пояснил декан.
Есть у платформенной занятости и другие преимущества, отметил он.
"Молодое поколение любит движение. И формирует запрос на возможность работать в одном регионе, а жить там, где нравится. Это важный для них фактор – ощущение свободы. Плюс работа на платформе – это первый шаг к предпринимательству, к своему микробизнесу с минимизацией затрат. Кроме того, для молодежи очень важен процесс поиска себя. Платформа тебя ничем не держит – всегда можно изменить профессиональную траекторию. Наконец, представители поколения Z хотят много времени уделять своим детям и при этом работать. И платформенная занятость позволяет им сочетать несочетаемое", - поделился результатами исследования Абаев.
Соавтор исследования – гендиректор компании "Клондайк Групп" Михаил Болдырев обратил внимание на проблемы регулирования отношений заказчика с занятыми в платформенной экономике.
"Это самая быстрорастущая отрасль занятости в мире. В США среди поколения Z (18-24 года) в ней занято уже более 50%. В Европе – 30%, а в России при 75 миллионах трудового населения – 14 миллионов фрилансеров и еще примерно 4,5 миллиона человек, работающих на платформе. Это много, и эти цифры растут. Большую роль здесь играют технологические платформы. И при работе с агрегаторами профессиональных услуг мы сталкиваемся с проблемой: по законодательству у нас есть два определения работника – наемный и самозанятый. То есть временный работник, который выполняет задачи по контракту, но по факту платформа является постоянным местом его работы. К сожалению, в России и много где в мире нет нормального регулирования этих отношений. Это несет риск для бизнеса", - заметил Болдырев.
Он убежден, что законотворческая деятельность должна успевать за мировыми трендами и создавать условия для быстрорастущей сферы экономики.
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Еще один участник дискуссии – декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр Бородай, отметив актуальность платформенной занятости для трудоустройства студентов и выпускников вузов, напомнил, что многим в поколении Z, несмотря на личные предпочтения, в скором времени необходимо будет выходить за рамки "платформы".
"Да, платформенная занятость способствует опыту и выбору, и я согласен с тем, что мы, вузы, должны извлечь из нее пользу для студентов, но я бы не стал ее абсолютизировать, потому что невозможно, чтобы все поколение Z занималось только платформенной экономикой. Ведь и из этого поколения люди должны пахать землю, сеять, собирать урожай, кормить страну, учить, лечить, лить стать и прочее – то есть все составляющие экономики должны обеспечить. А тут одним онлайном не обойтись", - заключил Бородай.