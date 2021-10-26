https://ria.ru/20211026/pokolenie-1756388582.html

Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы

Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы - РИА Новости, 26.10.2021

Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы

Каждый двадцатый работающий в мире к 2023 году может быть занят в платформенной экономике, считает профессор, декан факультета рекламы и связей с... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:15

2021-10-26T20:15

2021-10-26T20:15

экономика

общество

российский государственный гуманитарный университет

александр бородай

россия

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Каждый двадцатый работающий в мире к 2023 году может быть занят в платформенной экономике, считает профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан Абаев.Онлайн-разговор о приоритетах молодежи на рынке труда – в настоящем и ближайшем будущем – состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках презентации исследования "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z", которое провел центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ.Исследование РГГУ показало, что поколение Z видит в платформенной занятости немало преимуществ. Поколением Z называют людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год, - в период, когда в жизнь современного человека прочно вошли мобильные устройства и повсеместный интернет. Сегодня это преимущественно студенты."Больше половины тех, кто выбирает платформенную занятость, считают ее для себя основной. И мы наблюдаем ее позитивное влияние на экономику. Гибкие условия труда позволяют молодым людям начать работу раньше – уже в школе. В вузе они тоже хотят работать, но не могут пойти на полный день, поэтому снова выбирают "платформу". Такой формат расширяет для них границы, создает позитивную альтернативу образовательному "кредиту". Они могут сами зарабатывать деньги на учебу. И сами решают вопрос "опыта" – как раз благодаря платформенной занятости, которая создает низкий порог вхождения в профессию", - подчеркнул Абаев.Такой опыт ценен для работодателей, которые предпочитают нанимать молодых специалистов – выпускников вузов, уже имеющих опыт определенный опыт работы, пояснил декан.Есть у платформенной занятости и другие преимущества, отметил он.Соавтор исследования – гендиректор компании "Клондайк Групп" Михаил Болдырев обратил внимание на проблемы регулирования отношений заказчика с занятыми в платформенной экономике.Он убежден, что законотворческая деятельность должна успевать за мировыми трендами и создавать условия для быстрорастущей сферы экономики.Еще один участник дискуссии – декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр Бородай, отметив актуальность платформенной занятости для трудоустройства студентов и выпускников вузов, напомнил, что многим в поколении Z, несмотря на личные предпочтения, в скором времени необходимо будет выходить за рамки "платформы".

https://na.ria.ru/20200915/kolledzhi-1577253874.html

https://na.ria.ru/20200811/1575596710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, российский государственный гуманитарный университет, александр бородай, россия