Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/pokolenie-1756388582.html
Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы
Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы - РИА Новости, 26.10.2021
Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы
Каждый двадцатый работающий в мире к 2023 году может быть занят в платформенной экономике, считает профессор, декан факультета рекламы и связей с... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:15
2021-10-26T20:15
экономика
общество
российский государственный гуманитарный университет
александр бородай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756384547_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_ee77c43fc0533b6962bf501bfdb7ed77.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Каждый двадцатый работающий в мире к 2023 году может быть занят в платформенной экономике, считает профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан Абаев.Онлайн-разговор о приоритетах молодежи на рынке труда – в настоящем и ближайшем будущем – состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках презентации исследования "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z", которое провел центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ.Исследование РГГУ показало, что поколение Z видит в платформенной занятости немало преимуществ. Поколением Z называют людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год, - в период, когда в жизнь современного человека прочно вошли мобильные устройства и повсеместный интернет. Сегодня это преимущественно студенты."Больше половины тех, кто выбирает платформенную занятость, считают ее для себя основной. И мы наблюдаем ее позитивное влияние на экономику. Гибкие условия труда позволяют молодым людям начать работу раньше – уже в школе. В вузе они тоже хотят работать, но не могут пойти на полный день, поэтому снова выбирают "платформу". Такой формат расширяет для них границы, создает позитивную альтернативу образовательному "кредиту". Они могут сами зарабатывать деньги на учебу. И сами решают вопрос "опыта" – как раз благодаря платформенной занятости, которая создает низкий порог вхождения в профессию", - подчеркнул Абаев.Такой опыт ценен для работодателей, которые предпочитают нанимать молодых специалистов – выпускников вузов, уже имеющих опыт определенный опыт работы, пояснил декан.Есть у платформенной занятости и другие преимущества, отметил он.Соавтор исследования – гендиректор компании "Клондайк Групп" Михаил Болдырев обратил внимание на проблемы регулирования отношений заказчика с занятыми в платформенной экономике.Он убежден, что законотворческая деятельность должна успевать за мировыми трендами и создавать условия для быстрорастущей сферы экономики.Еще один участник дискуссии – декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр Бородай, отметив актуальность платформенной занятости для трудоустройства студентов и выпускников вузов, напомнил, что многим в поколении Z, несмотря на личные предпочтения, в скором времени необходимо будет выходить за рамки "платформы".
https://na.ria.ru/20200915/kolledzhi-1577253874.html
https://na.ria.ru/20200811/1575596710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756384547_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_64463b06c60c4b09d72bbbde8472d87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, российский государственный гуманитарный университет, александр бородай, россия
20:15 26.10.2021
 

Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтудент на набережная бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский
Студент на набережная бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Каждый двадцатый работающий в мире к 2023 году может быть занят в платформенной экономике, считает профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан Абаев.
Онлайн-разговор о приоритетах молодежи на рынке труда – в настоящем и ближайшем будущем – состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках презентации исследования "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z", которое провел центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ.
"В последние два года мы наблюдали бум на использование онлайн-сервисов. Если посмотреть цифры, то с 2018 по 2021 год среднегодовые темпы роста платформенной экономики составили 17,4%. Такого показателя ни в какой другой отрасли занятости нет. А к 2023 году этот процент станет еще выше. Прогнозируется, что заработки онлайн вырастут почти до полутриллиона долларов. Это очень существенные данные, и мы должны понимать, что к 2023 году платформенная занятость может очень сильно изменить экономическую структуру в мире. Каждый двадцатый человек в мире сможет работать в платформенной экономике", - сказал Абаев.
Исследование РГГУ показало, что поколение Z видит в платформенной занятости немало преимуществ. Поколением Z называют людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год, - в период, когда в жизнь современного человека прочно вошли мобильные устройства и повсеместный интернет. Сегодня это преимущественно студенты.
Мультимедийный круглый стол на тему: Итоги приема в колледжи России – 2020 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября 2020, 11:56
Средние баллы, направления, регионы: что выбирает поколение Z в СПО
"Больше половины тех, кто выбирает платформенную занятость, считают ее для себя основной. И мы наблюдаем ее позитивное влияние на экономику. Гибкие условия труда позволяют молодым людям начать работу раньше – уже в школе. В вузе они тоже хотят работать, но не могут пойти на полный день, поэтому снова выбирают "платформу". Такой формат расширяет для них границы, создает позитивную альтернативу образовательному "кредиту". Они могут сами зарабатывать деньги на учебу. И сами решают вопрос "опыта" – как раз благодаря платформенной занятости, которая создает низкий порог вхождения в профессию", - подчеркнул Абаев.
Такой опыт ценен для работодателей, которые предпочитают нанимать молодых специалистов – выпускников вузов, уже имеющих опыт определенный опыт работы, пояснил декан.
Есть у платформенной занятости и другие преимущества, отметил он.
"Молодое поколение любит движение. И формирует запрос на возможность работать в одном регионе, а жить там, где нравится. Это важный для них фактор – ощущение свободы. Плюс работа на платформе – это первый шаг к предпринимательству, к своему микробизнесу с минимизацией затрат. Кроме того, для молодежи очень важен процесс поиска себя. Платформа тебя ничем не держит – всегда можно изменить профессиональную траекторию. Наконец, представители поколения Z хотят много времени уделять своим детям и при этом работать. И платформенная занятость позволяет им сочетать несочетаемое", - поделился результатами исследования Абаев.
Соавтор исследования – гендиректор компании "Клондайк Групп" Михаил Болдырев обратил внимание на проблемы регулирования отношений заказчика с занятыми в платформенной экономике.
"Это самая быстрорастущая отрасль занятости в мире. В США среди поколения Z (18-24 года) в ней занято уже более 50%. В Европе – 30%, а в России при 75 миллионах трудового населения – 14 миллионов фрилансеров и еще примерно 4,5 миллиона человек, работающих на платформе. Это много, и эти цифры растут. Большую роль здесь играют технологические платформы. И при работе с агрегаторами профессиональных услуг мы сталкиваемся с проблемой: по законодательству у нас есть два определения работника – наемный и самозанятый. То есть временный работник, который выполняет задачи по контракту, но по факту платформа является постоянным местом его работы. К сожалению, в России и много где в мире нет нормального регулирования этих отношений. Это несет риск для бизнеса", - заметил Болдырев.
Он убежден, что законотворческая деятельность должна успевать за мировыми трендами и создавать условия для быстрорастущей сферы экономики.
Люди во время деловой встречи - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа 2020, 09:00
Смелые люди из поколения Z: какие управленцы нужны гигантам ретейла
Еще один участник дискуссии – декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр Бородай, отметив актуальность платформенной занятости для трудоустройства студентов и выпускников вузов, напомнил, что многим в поколении Z, несмотря на личные предпочтения, в скором времени необходимо будет выходить за рамки "платформы".
"Да, платформенная занятость способствует опыту и выбору, и я согласен с тем, что мы, вузы, должны извлечь из нее пользу для студентов, но я бы не стал ее абсолютизировать, потому что невозможно, чтобы все поколение Z занималось только платформенной экономикой. Ведь и из этого поколения люди должны пахать землю, сеять, собирать урожай, кормить страну, учить, лечить, лить стать и прочее – то есть все составляющие экономики должны обеспечить. А тут одним онлайном не обойтись", - заключил Бородай.
 
ЭкономикаОбществоРоссийский государственный гуманитарный университетАлександр БородайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
Лента новостейМолния
Украинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе