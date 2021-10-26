https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html

Роспотребнадзор рассказал о последствиях подделки сертификата о вакцинации

Роспотребнадзор рассказал о последствиях подделки сертификата о вакцинации - РИА Новости, 26.10.2021

Роспотребнадзор рассказал о последствиях подделки сертификата о вакцинации

Покупка поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса – это не только нарушение закона, но еще и опасность для здоровья, так как риск заболеть есть у... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:22

2021-10-26T15:22

2021-10-26T15:22

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

александр горелов

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Покупка поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса – это не только нарушение закона, но еще и опасность для здоровья, так как риск заболеть есть у всех непривитых, вакцинация – единственное, что спасает жизнь, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.Ранее в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone заявили РИА Новости, что мошенники активизировали размещение объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России, стоимость таких "документов", которые злоумышленники обещают занести в базу "Госуслуг", достигает 15 тысяч рублей."Тем, кто приобретает поддельные сертификаты о вакцинации, хочется напомнить, что это не только нарушение закона, но еще и опасно для здоровья. Сегодня вакцинация – это единственное, что спасает жизни. И покупая поддельный сертификат вместо того, чтобы защитить свое здоровье, вы рискуете новыми впечатлениями, эмоциями, своими планами", - сказал Горелов.Он подчеркнул, что медицинская общественность категорически против таких противозаконных вещей. Не стоит рисковать ни своей жизнью, ни жизнью близких людей, уточнил эксперт."Не надо подменять истинные ценности, которые реально защищают жизнь пациентов, фальшивым сертификатом. Все-таки жизнь – это самое дорогое, что есть у человека", - добавил Горелов.Санкция статьи 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. И она может быть применена не только к тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к гражданам, приобретающим фиктивный документ.

https://ria.ru/20211026/tempy-1756311022.html

https://ria.ru/20211026/pozhilye-1756314617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр горелов