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Российские моряки рассказали о спасении судна от пиратов у берегов Африки
Российские моряки рассказали о спасении судна от пиратов у берегов Африки - РИА Новости, 26.10.2021
Российские моряки рассказали о спасении судна от пиратов у берегов Африки
Российские военные из отряда боевых кораблей Северного флота спасли от пиратов на панамском контейнеровозе "Люсия" два десятка украинских моряков, рассказал... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:55
2021-10-26T21:56
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные из отряда боевых кораблей Северного флота спасли от пиратов на панамском контейнеровозе "Люсия" два десятка украинских моряков, рассказал капитан 1-го ранга Станислав Варик.Как ранее сообщало Минобороны, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратило захват судна в Гвинейском заливе.По словам командира, перед высадкой штурмовой группы морпехов на панамский контейнеровоз они установили связь с судоходной компанией, которая подтвердила, что экипаж находится в защищенной части корабля. Среди них были россиянин, румын и 20 украинцев, все "живы и здоровы".Он добавил, что штурмовая группа спустилась в нижнее помещение в кормовой части, где обнаружила экипаж."Судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей. И будет еще контроль судоходства осуществляться в течение сегодняшнего дня, дальше — по отдельным уже решениям действовать", — рассказал Варик.По его словам, после спасения контейнеровоза на него дополнительно высадили следователя и прокурора, а затем составили акт спасения личного состава и оказания помощи судну.Командир отметил, что действия отряда подтвердили подготовку военных, готовность оружия и технических средств."Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна — освобожден. Пострадавших нет", — добавил капитан.Варик рассказал, что моряки поднялись на верхнюю палубу, благодарили за спасение и "кидались обниматься на пехоту".
https://ria.ru/20211026/video-1756288274.html
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в мире, румыния, панама, россия
16:55 26.10.2021 (обновлено: 21:56 26.10.2021)
 
Российские моряки рассказали о спасении судна от пиратов у берегов Африки

Военные спасли от пиратов в Гвинейском заливе 20 украинских моряков, россиянина и румына

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные из отряда боевых кораблей Северного флота спасли от пиратов на панамском контейнеровозе "Люсия" два десятка украинских моряков, рассказал капитан 1-го ранга Станислав Варик.
Как ранее сообщало Минобороны, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратило захват судна в Гвинейском заливе.
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Опубликовано видео спасения судна от пиратов российскими моряками
По словам командира, перед высадкой штурмовой группы морпехов на панамский контейнеровоз они установили связь с судоходной компанией, которая подтвердила, что экипаж находится в защищенной части корабля. Среди них были россиянин, румын и 20 украинцев, все "живы и здоровы".
Он добавил, что штурмовая группа спустилась в нижнее помещение в кормовой части, где обнаружила экипаж.
"Судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей. И будет еще контроль судоходства осуществляться в течение сегодняшнего дня, дальше — по отдельным уже решениям действовать", — рассказал Варик.
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По его словам, после спасения контейнеровоза на него дополнительно высадили следователя и прокурора, а затем составили акт спасения личного состава и оказания помощи судну.
Командир отметил, что действия отряда подтвердили подготовку военных, готовность оружия и технических средств.
"Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна — освобожден. Пострадавших нет", — добавил капитан.
Варик рассказал, что моряки поднялись на верхнюю палубу, благодарили за спасение и "кидались обниматься на пехоту".
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