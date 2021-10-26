https://ria.ru/20211026/piraty-1756346307.html

Российские моряки рассказали о спасении судна от пиратов у берегов Африки

Российские моряки рассказали о спасении судна от пиратов у берегов Африки - РИА Новости, 26.10.2021

Российские моряки рассказали о спасении судна от пиратов у берегов Африки

Российские военные из отряда боевых кораблей Северного флота спасли от пиратов на панамском контейнеровозе "Люсия" два десятка украинских моряков, рассказал... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:55

2021-10-26T16:55

2021-10-26T21:56

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные из отряда боевых кораблей Северного флота спасли от пиратов на панамском контейнеровозе "Люсия" два десятка украинских моряков, рассказал капитан 1-го ранга Станислав Варик.Как ранее сообщало Минобороны, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратило захват судна в Гвинейском заливе.По словам командира, перед высадкой штурмовой группы морпехов на панамский контейнеровоз они установили связь с судоходной компанией, которая подтвердила, что экипаж находится в защищенной части корабля. Среди них были россиянин, румын и 20 украинцев, все "живы и здоровы".Он добавил, что штурмовая группа спустилась в нижнее помещение в кормовой части, где обнаружила экипаж."Судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей. И будет еще контроль судоходства осуществляться в течение сегодняшнего дня, дальше — по отдельным уже решениям действовать", — рассказал Варик.По его словам, после спасения контейнеровоза на него дополнительно высадили следователя и прокурора, а затем составили акт спасения личного состава и оказания помощи судну.Командир отметил, что действия отряда подтвердили подготовку военных, готовность оружия и технических средств."Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна — освобожден. Пострадавших нет", — добавил капитан.Варик рассказал, что моряки поднялись на верхнюю палубу, благодарили за спасение и "кидались обниматься на пехоту".

https://ria.ru/20211026/video-1756288274.html

https://ria.ru/20210520/piraty-1733164593.html

https://ria.ru/20210416/piraty-1728640660.html

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