13:21 26.10.2021 (обновлено: 15:53 26.10.2021)
Британцы восхитились российскими моряками, спасшими сухогруз от пиратов
Читатели Daily Express поблагодарили Россию за борьбу с пиратами после спасения сухогруза
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие группы антитеррора большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во время операции по предотвращению захвата пиратами гражданского судна "Люция" в Гвинейском заливе. Кадр видео
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали инцидент с нападением пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому пришли моряки Северного флота. Многие отметили, что Россия показывает пример всему миру, а некоторые сочли Владимира Путина идеальной кандидатурой на пост премьер-министра Великобритании.
"Чем раньше русские снова начнут патрулировать Ла-Манш, тем лучше!" — выразил мнение пользователь с ником Stanking Beaver.
"Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности", — отметил Hochimin.
"Великобритания отправила бы пиратам строгое письмо, что если они не покинут корабль сию же минуту, то их читательские билеты аннулируют", — сыронизировал Trevor Ammanford.
"Борису и его слабому правительству есть чему поучиться у Путина — для него страна и народ превыше всего", — подчеркнул Cleverman1.
"Путина в премьеры!" — подытожили читатели.
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Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что моряки российского Северного флота спасли от пиратов контейнеровоз под флагом Панамы в Гвинейском заливе. Сухогруз подал сигнал бедствия, который, в свою очередь, получил экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".
В район происшествия направился вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Как рассказали в министерстве, пираты покинули судно при появлении российских военных и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке.
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