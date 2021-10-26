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Британцы восхитились смелостью русских и попросили Путина стать их премьером
Британцы восхитились российскими моряками, спасшими сухогруз от пиратов - РИА Новости, 26.10.2021
Британцы восхитились смелостью русских и попросили Путина стать их премьером
Читатели британского издания Daily Express прокомментировали инцидент с нападением пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:21
2021-10-26T15:53
в мире
лондон
великобритания
владимир путин
ка-27
ла-манш
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали инцидент с нападением пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому пришли моряки Северного флота. Многие отметили, что Россия показывает пример всему миру, а некоторые сочли Владимира Путина идеальной кандидатурой на пост премьер-министра Великобритании."Чем раньше русские снова начнут патрулировать Ла-Манш, тем лучше!" — выразил мнение пользователь с ником Stanking Beaver."Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности", — отметил Hochimin."Великобритания отправила бы пиратам строгое письмо, что если они не покинут корабль сию же минуту, то их читательские билеты аннулируют", — сыронизировал Trevor Ammanford."Борису и его слабому правительству есть чему поучиться у Путина — для него страна и народ превыше всего", — подчеркнул Cleverman1."Путина в премьеры!" — подытожили читатели.Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что моряки российского Северного флота спасли от пиратов контейнеровоз под флагом Панамы в Гвинейском заливе. Сухогруз подал сигнал бедствия, который, в свою очередь, получил экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".В район происшествия направился вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Как рассказали в министерстве, пираты покинули судно при появлении российских военных и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210809/spetssluzhby-1745072024.html
https://ria.ru/20210416/piraty-1728640660.html
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в мире, лондон, великобритания, владимир путин, ка-27, ла-манш, россия
13:21 26.10.2021 (обновлено: 15:53 26.10.2021)
 
Британцы восхитились российскими моряками, спасшими сухогруз от пиратов

Читатели Daily Express поблагодарили Россию за борьбу с пиратами после спасения сухогруза

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие группы антитеррора большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во время операции по предотвращению захвата пиратами гражданского судна "Люция" в Гвинейском заливе. Кадр видео
Военнослужащие группы антитеррора большого противолодочного корабля Вице-адмирал Кулаков во время операции по предотвращению захвата пиратами гражданского судна Люция в Гвинейском заливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали инцидент с нападением пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому пришли моряки Северного флота. Многие отметили, что Россия показывает пример всему миру, а некоторые сочли Владимира Путина идеальной кандидатурой на пост премьер-министра Великобритании.
"Чем раньше русские снова начнут патрулировать Ла-Манш, тем лучше!" — выразил мнение пользователь с ником Stanking Beaver.
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"Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности", — отметил Hochimin.
"Великобритания отправила бы пиратам строгое письмо, что если они не покинут корабль сию же минуту, то их читательские билеты аннулируют", — сыронизировал Trevor Ammanford.
"Борису и его слабому правительству есть чему поучиться у Путина — для него страна и народ превыше всего", — подчеркнул Cleverman1.
"Путина в премьеры!" — подытожили читатели.
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Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что моряки российского Северного флота спасли от пиратов контейнеровоз под флагом Панамы в Гвинейском заливе. Сухогруз подал сигнал бедствия, который, в свою очередь, получил экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".
В район происшествия направился вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Как рассказали в министерстве, пираты покинули судно при появлении российских военных и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Катер проекта 03160 Раптор - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Российские военные спасли раненого иностранного моряка
 
В миреЛондонВеликобританияВладимир ПутинКа-27Ла-МаншРоссия
 
 
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