https://ria.ru/20211026/piraty-1756293125.html

Британцы восхитились смелостью русских и попросили Путина стать их премьером

Британцы восхитились российскими моряками, спасшими сухогруз от пиратов - РИА Новости, 26.10.2021

Британцы восхитились смелостью русских и попросили Путина стать их премьером

Читатели британского издания Daily Express прокомментировали инцидент с нападением пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:21

2021-10-26T13:21

2021-10-26T15:53

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали инцидент с нападением пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому пришли моряки Северного флота. Многие отметили, что Россия показывает пример всему миру, а некоторые сочли Владимира Путина идеальной кандидатурой на пост премьер-министра Великобритании."Чем раньше русские снова начнут патрулировать Ла-Манш, тем лучше!" — выразил мнение пользователь с ником Stanking Beaver."Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности", — отметил Hochimin."Великобритания отправила бы пиратам строгое письмо, что если они не покинут корабль сию же минуту, то их читательские билеты аннулируют", — сыронизировал Trevor Ammanford."Борису и его слабому правительству есть чему поучиться у Путина — для него страна и народ превыше всего", — подчеркнул Cleverman1."Путина в премьеры!" — подытожили читатели.Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что моряки российского Северного флота спасли от пиратов контейнеровоз под флагом Панамы в Гвинейском заливе. Сухогруз подал сигнал бедствия, который, в свою очередь, получил экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".В район происшествия направился вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Как рассказали в министерстве, пираты покинули судно при появлении российских военных и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210809/spetssluzhby-1745072024.html

https://ria.ru/20210416/piraty-1728640660.html

https://ria.ru/20200915/baltflot-1577292334.html

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в мире, лондон, великобритания, владимир путин, ка-27, ла-манш, россия