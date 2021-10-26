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Российские моряки спасли панамское судно от пиратов
Российские моряки спасли панамское судно от пиратов - РИА Новости, 26.10.2021
Российские моряки спасли панамское судно от пиратов
Моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, заявили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T00:10
2021-10-26T00:27
в мире
камерун
алжир (республика)
москва
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ка-27
средиземное море
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Отмечается, что сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Того в Камерун, экипаж получил около 13.00."Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении", — пояснили в департаменте.Вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и немедленно направился в район происшествия. Как рассказали в Минобороны, пираты покинули судно при появлении вертолета и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке.Вертолет облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора. Она освободила экипаж и досмотрела судно.Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня, когда тот вышел из главной базы Северного флота — Североморска. Экипаж принял участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, после чего участвовал в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантике. Североморцы побывали в Средиземном море, совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели несколько учений.Отряд в составе "Вице-адмирала Кулакова", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действует в Гвинейском заливе уже три недели. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания и следят за надводной обстановкой с помощью палубной авиации.
https://ria.ru/20210520/piraty-1733164593.html
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камерун
алжир (республика)
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в мире, камерун, алжир (республика), москва, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-27, средиземное море, кронштадт
00:10 26.10.2021 (обновлено: 00:27 26.10.2021)
 
Российские моряки спасли панамское судно от пиратов

В Гвинейском заливе российские моряки спасли панамское судно от пиратов

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Того в Камерун, экипаж получил около 13.00.
"Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении", — пояснили в департаменте.
Вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и немедленно направился в район происшествия. Как рассказали в Минобороны, пираты покинули судно при появлении вертолета и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке.
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Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня, когда тот вышел из главной базы Северного флота — Североморска. Экипаж принял участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, после чего участвовал в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантике. Североморцы побывали в Средиземном море, совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели несколько учений.
Отряд в составе "Вице-адмирала Кулакова", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действует в Гвинейском заливе уже три недели. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания и следят за надводной обстановкой с помощью палубной авиации.
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