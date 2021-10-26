https://ria.ru/20211026/peskov-1756282683.html

В Кремле заявили о праве губернаторов продлевать нерабочие дни

В Кремле заявили о праве губернаторов продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021

В Кремле заявили о праве губернаторов продлевать нерабочие дни

Губернаторы регионов могут продлевать формат нерабочих дней в связи с коронавирусом на тот период, на который посчитают нужным, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:48

2021-10-26T12:48

2021-10-26T12:54

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Губернаторы регионов могут продлевать формат нерабочих дней в связи с коронавирусом на тот период, на который посчитают нужным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Могут, конечно. Действуют особые полномочия регионов, и в недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия. Все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о праве губернаторов продлевать ограничения.

https://ria.ru/20211026/peterburg-1756256626.html

россия

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общество, дмитрий песков, россия