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В Перми оштрафовали магазин, где напавший на вуз студент купил оружие
В Перми оштрафовали магазин, где напавший на вуз студент купил оружие - РИА Новости, 26.10.2021
В Перми оштрафовали магазин, где напавший на вуз студент купил оружие
Суд оштрафовал пермский магазин "Оружейник", в котором напавший на госуниверситет студент купил оружие, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:34
2021-10-26T17:35
происшествия
пермский край
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
криминал
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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал пермский магазин "Оружейник", в котором напавший на госуниверситет студент купил оружие, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми."Мировой судья вынес постановление о привлечении ООО "Оружейник" по части 1 статьи 11.7 "Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае" закона Пермского края от 6 апреля 2015 года №460-ПК, назначено наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей", - рассказали в суде.Собеседник уточнил, что решение вынесено сегодня, 26 октября, мировым судьей участка №6 Дзержинского района. Оно может быть обжаловано в течение 10 дней.В магазине "Оружейник" РИА Новости отказались комментировать постановление, сославшись на большое количество работы.Ранее в соцсети сообщалось, что после стрельбы в Казани антитеррористическая комиссия Пермского края обязала продавцов сообщать в МВД о всех покупателях в возрасте от 18 до 24 лет, которые приобретают боеприпасы. При этом в "Оружейнике" этого якобы не сделали.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
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происшествия, пермский край, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, криминал
17:34 26.10.2021 (обновлено: 17:35 26.10.2021)
 
В Перми оштрафовали магазин, где напавший на вуз студент купил оружие

Суд оштрафовал пермский магазин, в котором напавший на госуниверситет студент купил оружие

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал пермский магазин "Оружейник", в котором напавший на госуниверситет студент купил оружие, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми.
"Мировой судья вынес постановление о привлечении ООО "Оружейник" по части 1 статьи 11.7 "Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае" закона Пермского края от 6 апреля 2015 года №460-ПК, назначено наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Собеседник уточнил, что решение вынесено сегодня, 26 октября, мировым судьей участка №6 Дзержинского района. Оно может быть обжаловано в течение 10 дней.
Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 03:24
Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
В магазине "Оружейник" РИА Новости отказались комментировать постановление, сославшись на большое количество работы.
Ранее в соцсети сообщалось, что после стрельбы в Казани антитеррористическая комиссия Пермского края обязала продавцов сообщать в МВД о всех покупателях в возрасте от 18 до 24 лет, которые приобретают боеприпасы. При этом в "Оружейнике" этого якобы не сделали.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
 
ПроисшествияПермский крайПермьСтрельба в Пермском госуниверситетеКриминал
 
 
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