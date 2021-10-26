https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html

В Перми оштрафовали магазин, где напавший на вуз студент купил оружие

В Перми оштрафовали магазин, где напавший на вуз студент купил оружие - РИА Новости, 26.10.2021

В Перми оштрафовали магазин, где напавший на вуз студент купил оружие

Суд оштрафовал пермский магазин "Оружейник", в котором напавший на госуниверситет студент купил оружие, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:34

2021-10-26T17:34

2021-10-26T17:35

происшествия

пермский край

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

криминал

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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал пермский магазин "Оружейник", в котором напавший на госуниверситет студент купил оружие, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми."Мировой судья вынес постановление о привлечении ООО "Оружейник" по части 1 статьи 11.7 "Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае" закона Пермского края от 6 апреля 2015 года №460-ПК, назначено наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей", - рассказали в суде.Собеседник уточнил, что решение вынесено сегодня, 26 октября, мировым судьей участка №6 Дзержинского района. Оно может быть обжаловано в течение 10 дней.В магазине "Оружейник" РИА Новости отказались комментировать постановление, сославшись на большое количество работы.Ранее в соцсети сообщалось, что после стрельбы в Казани антитеррористическая комиссия Пермского края обязала продавцов сообщать в МВД о всех покупателях в возрасте от 18 до 24 лет, которые приобретают боеприпасы. При этом в "Оружейнике" этого якобы не сделали.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210922/student-1751227032.html

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происшествия, пермский край, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, криминал