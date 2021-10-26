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В Тюменской области перепись населения идет активными темпами
В Тюменской области перепись населения идет активными темпами - РИА Новости, 26.10.2021
В Тюменской области перепись населения идет активными темпами
Около 12,5% жителей Тюменской области приняли участие в первые дни Всероссийской переписи населения, сообщил директор областного департамента экономики Максим... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:52
2021-10-26T12:52
2021-10-26T12:52
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Около 12,5% жителей Тюменской области приняли участие в первые дни Всероссийской переписи населения, сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов на онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи, которое прошло в региональном правительстве.По словам чиновника, этот показатель превышает среднероссийский.Наиболее активно перепись проходит в Ярковском, Абатском, Вагайском, Сорокинском, Упоровском и Ялуторовском районах, отметили в Тюменьстате. Через Единый портал государственных услуг можно переписаться в электронном формате до 8 ноября 2021 года. В целом Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года."Результаты Всероссийской переписи имеют огромное значение для региона и страны. Государству важно обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической, экономической политики. От активного участия земляков зависит, насколько полной будет собранная информация, на основе которой в ближайшем будущем будут сформированы программы и стратегии развития Тюменской области и всей России. Поэтому сегодня важно усилить работу по привлечению жителей к участию в переписи", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
https://ria.ru/20211021/natsproekty-1755578277.html
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