https://ria.ru/20211026/perepis-1756284293.html

В Тюменской области перепись населения идет активными темпами

В Тюменской области перепись населения идет активными темпами - РИА Новости, 26.10.2021

В Тюменской области перепись населения идет активными темпами

Около 12,5% жителей Тюменской области приняли участие в первые дни Всероссийской переписи населения, сообщил директор областного департамента экономики Максим... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:52

2021-10-26T12:52

2021-10-26T12:52

тюменская область

общество

тюменская область

ялуторовский район

александр моор

россия

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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Около 12,5% жителей Тюменской области приняли участие в первые дни Всероссийской переписи населения, сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов на онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи, которое прошло в региональном правительстве.По словам чиновника, этот показатель превышает среднероссийский.Наиболее активно перепись проходит в Ярковском, Абатском, Вагайском, Сорокинском, Упоровском и Ялуторовском районах, отметили в Тюменьстате. Через Единый портал государственных услуг можно переписаться в электронном формате до 8 ноября 2021 года. В целом Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года."Результаты Всероссийской переписи имеют огромное значение для региона и страны. Государству важно обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической, экономической политики. От активного участия земляков зависит, насколько полной будет собранная информация, на основе которой в ближайшем будущем будут сформированы программы и стратегии развития Тюменской области и всей России. Поэтому сегодня важно усилить работу по привлечению жителей к участию в переписи", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

https://ria.ru/20211021/natsproekty-1755578277.html

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ялуторовский район

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общество, тюменская область, ялуторовский район, александр моор, россия