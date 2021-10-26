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Краснодарский край
https://ria.ru/20211026/parki-1756376695.html
На Кубани благоустроили более 120 зеленых зон
На Кубани благоустроили более 120 зеленых зон - РИА Новости, 26.10.2021
На Кубани благоустроили более 120 зеленых зон
Более 120 парков, скверов и дворовых территорий благоустроили в Краснодарском крае с начала текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:00
2021-10-26T19:00
краснодарский край
общество
экология
природа
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Более 120 парков, скверов и дворовых территорий благоустроили в Краснодарском крае с начала текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.Уточняется, что благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда" на Кубани выполнили на 65%, на обновление территорий направлено более 1,2 миллиарда рублей из запланированных 1,9 миллиарда рублей."Благодаря нацпроекту восстанавливаем и строим парки, скверы, зоны отдыха по всему региону. Делаем наши города и станицы современными и максимально комфортными для жизни. Что особенно важно - кубанцы сами выбирают, какие территории благоустроить в первую очередь. В этом году планируем обновить 232 зеленые зоны, 80% из которых находятся в сельских поселениях. На 121 объекте работы уже завершили, остальные – заканчивают", - отметил Кондратьев.Он подчеркнул, что необходимо максимально использовать сегодняшние возможности, чтобы в ближайшие годы открыть зеленые зоны отдыха в каждом поселении края.По данным региональных властей, в октябре в Белореченске открыли площадки во дворах по улицам Ленина и Интернациональной, в Ленинградском районе – парк в центре поселка Образцовый, в Динском районе благоустроили около 25 тысяч квадратных метров по улице Садовой в поселке Украинском и по улице Мира в станице Пластуновской. На территориях обновляют тротуары и скамейки, системы освещения и полива, устанавливают спортивные, тренажерные и детские площадки, высаживают деревья и кустарники.С 2017 года в Краснодарском крае благоустроили более 1000 скверов и парков, в плане на 2022 год – 219 объектов.
https://ria.ru/20211021/moloko-1755704141.html
https://ria.ru/20211022/kuban-1755878791.html
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общество, экология, природа, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
19:00 26.10.2021
 
На Кубани благоустроили более 120 зеленых зон

Более 120 зеленых зон благоустроили в Краснодарском крае с начала 2021 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПарк отдыха "Краснодар"
Парк отдыха Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Более 120 парков, скверов и дворовых территорий благоустроили в Краснодарском крае с начала текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда" на Кубани выполнили на 65%, на обновление территорий направлено более 1,2 миллиарда рублей из запланированных 1,9 миллиарда рублей.
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"Благодаря нацпроекту восстанавливаем и строим парки, скверы, зоны отдыха по всему региону. Делаем наши города и станицы современными и максимально комфортными для жизни. Что особенно важно - кубанцы сами выбирают, какие территории благоустроить в первую очередь. В этом году планируем обновить 232 зеленые зоны, 80% из которых находятся в сельских поселениях. На 121 объекте работы уже завершили, остальные – заканчивают", - отметил Кондратьев.
Он подчеркнул, что необходимо максимально использовать сегодняшние возможности, чтобы в ближайшие годы открыть зеленые зоны отдыха в каждом поселении края.
По данным региональных властей, в октябре в Белореченске открыли площадки во дворах по улицам Ленина и Интернациональной, в Ленинградском районе – парк в центре поселка Образцовый, в Динском районе благоустроили около 25 тысяч квадратных метров по улице Садовой в поселке Украинском и по улице Мира в станице Пластуновской. На территориях обновляют тротуары и скамейки, системы освещения и полива, устанавливают спортивные, тренажерные и детские площадки, высаживают деревья и кустарники.
С 2017 года в Краснодарском крае благоустроили более 1000 скверов и парков, в плане на 2022 год – 219 объектов.
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