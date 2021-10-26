В Волгограде откроют памятник жертвам Холокоста
© предоставлено пресс-службой РЕКУстановка памятника жертвам Холокоста в Волгограде
© предоставлено пресс-службой РЕК
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Памятник жертвам Холокоста откроют в Волгограде 9 ноября в сквере имени 8-го Марта, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Девятого ноября в Волгограде, в сквере им. 8-го Марта, будет открыт памятник жертвам Холокоста, казненным в этом месте нацистами и их пособниками. Открытие будет приурочено к 83-й годовщине "Хрустальной ночи" - волне еврейских погромов, прокатившейся в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по городам Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области. Эти трагические события, во время которых были убиты 90 евреев и еще 30 тысяч затем были отправлены в концлагеря, стали прологом к Холокосту", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба, на церемонии ожидается присутствие губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, главного раввина России Берла Лазара, президент Федерации еврейских общин России Александра Бороды, посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, посла ФРГ в РФ Геза Андреаса фон Гайра.
Памятный знак представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около пяти метров, расположенное под небольшим уклоном. В центре кольца размещена "Звезда Давида", выполненная из полированной бронзы. По внешнему краю гранитного кольца выбита надпись: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942-1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев-мирных граждан жителей города Сталинграда".
Незадолго до начала Сталинградской битвы на территории сквера были вырыты окопы, ставшие частью внутригородских оборонительных сооружений. Впоследствии эти окопы были использованы нацистами в качестве "расстрельных ям", а после Сталинградской битвы - в качестве братских могил. Поэтому практически вся территория сквера имени 8-го Марта представляет собой большое братское захоронение.