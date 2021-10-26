https://ria.ru/20211026/pamyatnik-1756177620.html

В Волгограде откроют памятник жертвам Холокоста

В Волгограде откроют памятник жертвам Холокоста - РИА Новости, 26.10.2021

В Волгограде откроют памятник жертвам Холокоста

Памятник жертвам Холокоста откроют в Волгограде 9 ноября в сквере имени 8-го Марта, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК). РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T00:28

2021-10-26T00:28

2021-10-26T00:28

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Памятник жертвам Холокоста откроют в Волгограде 9 ноября в сквере имени 8-го Марта, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК)."Девятого ноября в Волгограде, в сквере им. 8-го Марта, будет открыт памятник жертвам Холокоста, казненным в этом месте нацистами и их пособниками. Открытие будет приурочено к 83-й годовщине "Хрустальной ночи" - волне еврейских погромов, прокатившейся в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по городам Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области. Эти трагические события, во время которых были убиты 90 евреев и еще 30 тысяч затем были отправлены в концлагеря, стали прологом к Холокосту", - говорится в сообщении.Как сообщила пресс-служба, на церемонии ожидается присутствие губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, главного раввина России Берла Лазара, президент Федерации еврейских общин России Александра Бороды, посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, посла ФРГ в РФ Геза Андреаса фон Гайра.Памятный знак представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около пяти метров, расположенное под небольшим уклоном. В центре кольца размещена "Звезда Давида", выполненная из полированной бронзы. По внешнему краю гранитного кольца выбита надпись: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942-1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев-мирных граждан жителей города Сталинграда".Незадолго до начала Сталинградской битвы на территории сквера были вырыты окопы, ставшие частью внутригородских оборонительных сооружений. Впоследствии эти окопы были использованы нацистами в качестве "расстрельных ям", а после Сталинградской битвы - в качестве братских могил. Поэтому практически вся территория сквера имени 8-го Марта представляет собой большое братское захоронение.

https://ria.ru/20210929/kholokost-1752323015.html

https://ria.ru/20210518/rekonstruktsiya-1732776287.html

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справки, волгоградская область, сталинград, российский еврейский конгресс, берл лазар, александр борода, юрий каннер, россия