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Количество палов травы в местах отдыха в Москве сократилось на треть
Количество палов травы в местах отдыха в Москве сократилось на треть - РИА Новости, 26.10.2021
Количество палов травы в местах отдыха в Москве сократилось на треть
Более чем на треть сократилось количество палов травы на природных территориях Москвы за последние годы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:15
2021-10-26T18:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более чем на треть сократилось количество палов травы на природных территориях Москвы за последние годы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.Уточняется, что ежегодно – с марта по сентябрь – на природных территориях столицы усиливаются меры пожарной безопасности. Проводятся работы по удалению сухостойных и буреломных деревьев, валежника, сухой травы. Вводится усиленный режим дежурств и патрулирований.Инспекторы Мосприроды провели более 21 тысячи патрулирований с 1 марта 2021 года на природных территориях, пройдя около 220 тысяч километров. Еще более 1100 патрулирований прошли с привлечением членов добровольных пожарных дружин.В местах отдыха населения были установлены более 200 аншлагов, билбордов, стендов и плакатов на противопожарную тематику, говорится в материале.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
18:15 26.10.2021
 

Количество палов травы в местах отдыха в Москве сократилось на треть

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСжигание сухой травы
Сжигание сухой травы - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более чем на треть сократилось количество палов травы на природных территориях Москвы за последние годы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
"Завершилась ежегодная противопожарная кампания в местах отдыха населения на природных территориях столицы. В этом году зафиксировано на треть меньше палов травы, чем за аналогичный период 2019 года. Если в 2021 году зафиксировали более 20 таких случаев, то в 2019 и 2018 году – более 30", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ежегодно – с марта по сентябрь – на природных территориях столицы усиливаются меры пожарной безопасности. Проводятся работы по удалению сухостойных и буреломных деревьев, валежника, сухой травы. Вводится усиленный режим дежурств и патрулирований.
Инспекторы Мосприроды провели более 21 тысячи патрулирований с 1 марта 2021 года на природных территориях, пройдя около 220 тысяч километров. Еще более 1100 патрулирований прошли с привлечением членов добровольных пожарных дружин.
В местах отдыха населения были установлены более 200 аншлагов, билбордов, стендов и плакатов на противопожарную тематику, говорится в материале.
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