https://ria.ru/20211026/pal-1756365761.html

Количество палов травы в местах отдыха в Москве сократилось на треть

Количество палов травы в местах отдыха в Москве сократилось на треть - РИА Новости, 26.10.2021

Количество палов травы в местах отдыха в Москве сократилось на треть

Более чем на треть сократилось количество палов травы на природных территориях Москвы за последние годы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:15

2021-10-26T18:15

2021-10-26T18:15

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москва

городское хозяйство москвы

мосприрода

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более чем на треть сократилось количество палов травы на природных территориях Москвы за последние годы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.Уточняется, что ежегодно – с марта по сентябрь – на природных территориях столицы усиливаются меры пожарной безопасности. Проводятся работы по удалению сухостойных и буреломных деревьев, валежника, сухой травы. Вводится усиленный режим дежурств и патрулирований.Инспекторы Мосприроды провели более 21 тысячи патрулирований с 1 марта 2021 года на природных территориях, пройдя около 220 тысяч километров. Еще более 1100 патрулирований прошли с привлечением членов добровольных пожарных дружин.В местах отдыха населения были установлены более 200 аншлагов, билбордов, стендов и плакатов на противопожарную тематику, говорится в материале.

https://realty.ria.ru/20211026/derevo-1756257661.html

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2021

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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода