https://ria.ru/20211026/otschet-1756358850.html

Пекин дал отмашку 100-дневному отсчету до зимних ОИ

Пекин дал отмашку 100-дневному отсчету до зимних ОИ - РИА Новости, 26.10.2021

Пекин дал отмашку 100-дневному отсчету до зимних ОИ

В Пекине 26 октября стартовал 100-дневный отсчет до начала зимних Олимпийских игр, которые пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля 2022 года. Таким... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:50

2021-10-26T17:50

2021-10-26T17:50

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олимпийские игры

китай

зимние олимпийские игры 2022

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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине 26 октября стартовал 100-дневный отсчет до начала зимних Олимпийских игр, которые пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля 2022 года. Таким образом, Пекин станет единственным городом на Земле, который принимал и летние (в 2008 году), и зимние Олимпийские игры.Власти китайской столицы подтверждают, что город уже полностью готов к Играм: завершено строительство всех новых и подготовка существующих спортивных объектов, уже вовсю проводится их "обкатка". Повышенное внимание уделено обеспечению санитарной безопасности. В опубликованном 25 октября руководстве для участников Олимпиады рекомендовано пройти полную вакцинацию от COVID-19 - в ином случае придется отсидеть 21-дневный карантин по прибытию в Китай. Члены олимпийских делегаций будут жить и соревноваться в пределах "зон биобезопасности" в целях сведения к минимуму шансов проникновения коронавируса нового типа на Олимпийские площадки.Сам Китай к открытию Игр массово вакцинируется. К моменту начала 100-дневного отсчета в целом по КНР от COVID-19 было привито уже более миллиарда человек, или более 70% населения. В Пекине это показатель достигает 93% населения, что позволяет говорить о достижении группового иммунитета к коронавирусу нового типа.100-дневный отсчет до Игр ознаменован целым рядом ярких событий. Так, китайский монетный двор к этой дате отштамповал серию памятных серебряных и золотых монет номиналом от 5 до 10 тысяч юаней. Значимым событием стало открытие Медиакорпорацией Китая первого в мире круглосуточного олимпийского канала, вещающего в сверхвысоком разрешении 4К. Телеканал CCTV-16 был создан в партнерстве с Международным Олимпийским комитетом. После завершения "белых" Игр он продолжит вещание, его главными задачами станет продвижение здорового образа жизни и популяризация спорта среди представителей молодого поколения". Напомним, что Китай уже поставил задачу самой широкой популяризации зимних видов спорта: к ним в стране планируется приобщить порядка 300 миллионов человек.Подготовка к зимней Олимпиаде преображает Пекин: в городе и его предместьях осуществлен целый ряд уникальных инфраструктурных проектов. В частности, интересно размещен оргкомитет пекинских "белых" Игр: его поселили в корпусах закрытого перед Олипиадой-2008 металлургического комбината "Шоуган". Заброшенные коробки цехов и доменные печи, еще несколько лет назад бывшие излюбленным местом пекинских фотохудожников для съемок "индастриал-заброшки", превратились в футуристические офисы для спортивных чиновников. На территории "Шоугана" также разбит новый Олимпийский парк.История этого некогда градообразующего для Пекина предприятия тесно связано с Олимпийским движением. "Шоуган" закрыли перед пекинской Олимпиадой 2008 года в рамках кампании по очистке городского воздуха: комбинат был крупнейшим поставщиком смога в китайской столице. С тех пор цеха огромного комбината стояли бесхозными, медленно зарастая сорной травой. Зимняя Олимпиада возродила этот огромный завод: здесь не только обосновался оргкомитет пекинских зимних Игр - в старых цехах планируется открыть мастерские и галереи молодых художников, создать привлекательную для молодежи комплексную зону отдыха с парками, кафе и ресторанами. У Пекина уже есть опыт подобного возрождения заброшенных заводов: самый знаменитый в столице центр авангардного искусства, известный под названием "Район 798", как раз был создан на базе старого предприятия, построенного еще в 50-х годах прошлого столетия при помощи советских специалистов.К "белой" Олимпиаде под Пекином открылась самая глубокая в мире подземная железнодорожная станция. Речь идет об остановке "Бадалин" прямо под Великой Китайской стеной. Она находится на новой олимпийской ВСМ Пекин-Чжанцзякоу, по которой поезда ходят со скоростью 350 км/ч. Станция расположена на глубине 102 метров, ее общая площадь составляет 36 тысяч квадратных километров – порядка пяти стандартных футбольных полей. На вокзале насчитывается три уровня, которые связаны эскалаторами высотой в 62 метра – национальный рекорд для Китая.Крайне интересной технологической новинкой к Олимпиаде станет и ожидаемое внедрение в широкий обиход "электронного юаня". Китай приступил к разработке национальной электронной валюты еще в 2014 году, и сейчас вышел на финишную прямую. Ожидается, что на "белых" Играх "электронным юанем" впервые смогут свободно воспользоваться иностранцы.Однако, вернемся к самим состязаниям. Они тоже станут уникальными. В частности, в зимних Олимпийских играх 2022 года примет участие рекордное в истории количество спортсменов-женщин. По словам спортивного директора Международного олимпийского комитета Кита Макконнелла, "белые" ОИ в Пекине будут "более молодежные и сбалансированные по представительству полов". Это отчасти стало возможным благодаря включению в программу зимней Олимпиады-2022 семи новых дисциплин. Это одиночный бобслей среди женщин, мужские и женские состязания по фристайлу в "биг-эйре", смешанный командный турнир по сноуборд-кроссу, смешанные командные старты в прыжках на лыжах с трамплина, смешанная эстафета по шорт-треку и смешанный командный турнир по фристайлу в дисциплине "акробатика". В общей сложности в предстоящих Играх примут участие 2892 атлета. Среди них 45,44% - женщины. Ранее этот показатель не превышал 41%.

https://ria.ru/20210708/olimpiada-1740484602.html

https://ria.ru/20210802/metro-1743970519.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, китай, зимние олимпийские игры 2022