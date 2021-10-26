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Наука
https://ria.ru/20211026/orel-1756228896.html
Программу летных испытаний лунного корабля "Орел" могут изменить
Программу летных испытаний лунного корабля "Орел" могут изменить - РИА Новости, 26.10.2021
Программу летных испытаний лунного корабля "Орел" могут изменить
Программу летных испытаний нового российского космического корабля "Орел" могут скорректировать в связи с отсутствием сверхтяжелой ракеты для его запусков в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T01:12
2021-10-26T01:12
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
ангара (ракета)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
восточный (космодром)
луна
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ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Программу летных испытаний нового российского космического корабля "Орел" могут скорректировать в связи с отсутствием сверхтяжелой ракеты для его запусков в дальний космос, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."В 2023 году мы запуск обеспечим, а дальше определимся, как будем проводить его летные испытания. Потому что это корабль лунный, его предназначение - полеты в дальний космос, значит, для летных испытаний потребуется сверхтяжелая ракета", - добавил он.Как пояснил Рогозин, сохраняются планы использования "Ангары" для запусков кораблей "Орел" к МКС, а в перспективе - к Российской орбитальной служебной станции.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
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дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), восточный (космодром), луна
01:12 26.10.2021
 
Программу летных испытаний лунного корабля "Орел" могут изменить

Рогозин: программу летных испытаний российского космического корабля "Орел" могут изменить

© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
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ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Программу летных испытаний нового российского космического корабля "Орел" могут скорректировать в связи с отсутствием сверхтяжелой ракеты для его запусков в дальний космос, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"С нас никто не снимает задачу обеспечить в декабре 2023 года с космодрома Восточный первый запуск корабля в беспилотном режиме. Другое дело, что испытания корабля могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком с учетом того, что штатная ракета для корабля "Орел" - ракета сверхтяжелого класса, а не "Ангара", - сказал Рогозин.

"В 2023 году мы запуск обеспечим, а дальше определимся, как будем проводить его летные испытания. Потому что это корабль лунный, его предназначение - полеты в дальний космос, значит, для летных испытаний потребуется сверхтяжелая ракета", - добавил он.
Как пояснил Рогозин, сохраняются планы использования "Ангары" для запусков кораблей "Орел" к МКС, а в перспективе - к Российской орбитальной служебной станции.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
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НаукаДмитрий РогозинРоскосмосАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Восточный (космодром)Луна
 
 
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