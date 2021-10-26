https://ria.ru/20211026/orel-1756228896.html

Программу летных испытаний лунного корабля "Орел" могут изменить

Программу летных испытаний лунного корабля "Орел" могут изменить - РИА Новости, 26.10.2021

Программу летных испытаний лунного корабля "Орел" могут изменить

Программу летных испытаний нового российского космического корабля "Орел" могут скорректировать в связи с отсутствием сверхтяжелой ракеты для его запусков в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T01:12

2021-10-26T01:12

2021-10-26T01:12

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

ангара (ракета)

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

восточный (космодром)

луна

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ДУБАЙ, 26 окт - РИА Новости. Программу летных испытаний нового российского космического корабля "Орел" могут скорректировать в связи с отсутствием сверхтяжелой ракеты для его запусков в дальний космос, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."В 2023 году мы запуск обеспечим, а дальше определимся, как будем проводить его летные испытания. Потому что это корабль лунный, его предназначение - полеты в дальний космос, значит, для летных испытаний потребуется сверхтяжелая ракета", - добавил он.Как пояснил Рогозин, сохраняются планы использования "Ангары" для запусков кораблей "Орел" к МКС, а в перспективе - к Российской орбитальной служебной станции.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.

https://ria.ru/20211025/rogozin-1756140206.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), восточный (космодром), луна