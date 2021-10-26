https://ria.ru/20211026/ogranicheniya-1756300342.html

Тюменская область вводит дополнительные антиковидные ограничения

Тюменская область вводит дополнительные антиковидные ограничения - РИА Новости, 26.10.2021

Тюменская область вводит дополнительные антиковидные ограничения

Тюменская область вводит с 30 октября по 7 ноября 2021 года дополнительные антиковидные ограничения, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:52

2021-10-26T13:52

2021-10-26T13:52

тюменская область

тюменская областная дума

александр моор

вакцинация россиян от covid-19

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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Тюменская область вводит с 30 октября по 7 ноября 2021 года дополнительные антиковидные ограничения, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Тюменской области Александр Моор."С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе. Под ограничение не попадают лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла", - обратился губернатор к землякам в социальных сетях.Временно приостанавливают деятельность кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. На неделю будут закрыты школы, средние специальные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат "дежурных групп".Медицинские учреждения всех форм собственности продолжат работу в обычном режиме. Вся медпомощь будет оказываться в полном объеме.В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Общепит продолжит работу в формате на вынос и доставки еды.Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции.Губернатор также отметил, что в первую очередь из-за введения ограничительных мер могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать их потери, он поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по региональным налогам. На 30% для предприятий, работающих по УСН, и для тех организаций, которые используют патент. Эти меры мы предлагаем применить на весь 2021 год, это около 250 миллионов рублей. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной думы.

https://ria.ru/20211026/perepis-1756284293.html

https://ria.ru/20211019/strategiya-1755182505.html

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тюменская областная дума, александр моор, вакцинация россиян от covid-19