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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211026/ogranicheniya-1756300342.html
Тюменская область вводит дополнительные антиковидные ограничения
Тюменская область вводит дополнительные антиковидные ограничения - РИА Новости, 26.10.2021
Тюменская область вводит дополнительные антиковидные ограничения
Тюменская область вводит с 30 октября по 7 ноября 2021 года дополнительные антиковидные ограничения, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:52
2021-10-26T13:52
тюменская область
тюменская областная дума
александр моор
вакцинация россиян от covid-19
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Тюменская область вводит с 30 октября по 7 ноября 2021 года дополнительные антиковидные ограничения, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Тюменской области Александр Моор."С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе. Под ограничение не попадают лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла", - обратился губернатор к землякам в социальных сетях.Временно приостанавливают деятельность кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. На неделю будут закрыты школы, средние специальные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат "дежурных групп".Медицинские учреждения всех форм собственности продолжат работу в обычном режиме. Вся медпомощь будет оказываться в полном объеме.В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Общепит продолжит работу в формате на вынос и доставки еды.Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции.Губернатор также отметил, что в первую очередь из-за введения ограничительных мер могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать их потери, он поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по региональным налогам. На 30% для предприятий, работающих по УСН, и для тех организаций, которые используют патент. Эти меры мы предлагаем применить на весь 2021 год, это около 250 миллионов рублей. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной думы.
https://ria.ru/20211026/perepis-1756284293.html
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тюменская областная дума, александр моор, вакцинация россиян от covid-19
13:52 26.10.2021
 

Тюменская область вводит дополнительные антиковидные ограничения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Тюменская область вводит с 30 октября по 7 ноября 2021 года дополнительные антиковидные ограничения, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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"С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе. Под ограничение не попадают лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла", - обратился губернатор к землякам в социальных сетях.
Временно приостанавливают деятельность кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. На неделю будут закрыты школы, средние специальные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат "дежурных групп".
Медицинские учреждения всех форм собственности продолжат работу в обычном режиме. Вся медпомощь будет оказываться в полном объеме.
В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Общепит продолжит работу в формате на вынос и доставки еды.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции.
Губернатор также отметил, что в первую очередь из-за введения ограничительных мер могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать их потери, он поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по региональным налогам. На 30% для предприятий, работающих по УСН, и для тех организаций, которые используют патент. Эти меры мы предлагаем применить на весь 2021 год, это около 250 миллионов рублей. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной думы.
"Призываю оставаться на время нерабочих дней дома, с семьей. Вместе мы справимся и с этим вызовом пандемии", – уверен губернатор.
 
Тюменская областьТюменская областная ДумаАлександр МоорВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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