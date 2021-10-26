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В Тюменской области ужесточили ограничения в нерабочие дни
В Тюменской области ужесточили ограничения в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021
В Тюменской области ужесточили ограничения в нерабочие дни
В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:23
2021-10-26T11:39
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением производств непрерывного цикла, сообщил губернатор региона Александр Моор на своих страницах в соцсетях.Исходя из сложной эпидситуации в регионе, областной оперштаб по противодействию распространения коронавируса решил ужесточить меры профилактики."С 30 октября по 7 ноября включительно приостановлена деятельность всех предприятий организаций и индивидуальных предпринимателей, исключение составят лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла, например предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи", - заявил Моор.На время нерабочих дней закрываются кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты, фитнес-центры и торговые центры. Все школы, ссузы и вузы региона также не будут работать, в детсадах будут организованы дежурные группы. Общепит продолжит работу в формате навынос и доставки еды. Кроме того, в нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины, пояснил глава региона.
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общество, тюменская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:23 26.10.2021 (обновлено: 11:39 26.10.2021)
 
В Тюменской области ужесточили ограничения в нерабочие дни

В Тюменской области приостановят работу предприятий с 30 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением производств непрерывного цикла, сообщил губернатор региона Александр Моор на своих страницах в соцсетях.
Исходя из сложной эпидситуации в регионе, областной оперштаб по противодействию распространения коронавируса решил ужесточить меры профилактики.
"С 30 октября по 7 ноября включительно приостановлена деятельность всех предприятий организаций и индивидуальных предпринимателей, исключение составят лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла, например предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи", - заявил Моор.
На время нерабочих дней закрываются кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты, фитнес-центры и торговые центры. Все школы, ссузы и вузы региона также не будут работать, в детсадах будут организованы дежурные группы. Общепит продолжит работу в формате навынос и доставки еды. Кроме того, в нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины, пояснил глава региона.
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