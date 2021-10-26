https://ria.ru/20211026/obvinenie-1756334739.html

Министр ВМС США обвинил Китай и Россию в попытках запугать другие страны

Министр ВМС США обвинил Китай и Россию в попытках запугать другие страны - РИА Новости, 26.10.2021

Министр ВМС США обвинил Китай и Россию в попытках запугать другие страны

Министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо заявил журналистам в Токио, что Китай и Россия якобы пытаются "запугать" другие страны действиями, которые, по... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:00

2021-10-26T16:00

2021-10-26T16:00

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ТОКИО, 26 окт - РИА Новости. Министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо заявил журналистам в Токио, что Китай и Россия якобы пытаются "запугать" другие страны действиями, которые, по его словам, не соответствуют международному праву."Отношения между Китаем и Россией, вероятно, в последнее время развились таким образом, что они пытаются запугать другие страны своими действиями, которые не соответствуют основанному на правилах международному порядку", - заявил дель Торо, слова которого приводит японское издание Nikkei Asia.Отмечается, что слова дель Торо прозвучали на фоне совместного прохода российских и китайских военных судов через проливы Цугару и Осуми."Безусловно, необходимо удержать их от запугивания других стран и от агрессии", - добавил американский министр, подчеркнув необходимость поддержания "мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".С 17 по 23 октября боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана вблизи Японии. Воздушное и морское пространство Японии нарушено не было.

https://ria.ru/20211026/antonov-1756226335.html

https://ria.ru/20211025/rossiya-1756166022.html

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в мире, токио, сша, япония, nikkei