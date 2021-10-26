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В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита
В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита - РИА Новости, 26.10.2021
В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита
Массовые мероприятия, а также работу салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита планируется приостановить в нерабочие дни в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:19
2021-10-26T17:19
2021-10-26T17:19
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САМАРА, 26 окт – РИА Новости. Массовые мероприятия, а также работу салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита планируется приостановить в нерабочие дни в Ульяновской области с 30 октября по 7 ноября, сообщил во вторник и. о. руководителя администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский.Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах, в том числе в Ульяновской области, необходимо вводить более интенсивные ограничительные меры из-за коронавируса."Подготовлен проект указа губернатора… Его срок действия устанавливается именно на период с 30 октября по 7 ноября… Что предлагается? Это запрет на проведение любых массовых мероприятий, а также посещение развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых комнат", - сказал Преображенский на заседании штаба по комплексному развитию региона.По его словам, также планируется приостановить работу организаций общественного питания, за исключением доставки и работы навынос, а также объектов розничной торговли, за исключением аптек, пунктов мобильной связи, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, планируется, что в нерабочие дни будут закрыты салоны красоты, массажные и спа-салоны, фитнес-центры и спортивные объекты.Он уточнил, что продолжить работу будет разрешено медицинским и аптечным организациям, организациям социального обслуживания, продуктовым магазинам, ветеринарным клиникам, промышленным предприятиям и непрерывно действующим предприятиям, а также банкам и страховым компаниям.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что соответствующий документ будет подписан во вторник.В Ульяновской области лабораторно подтверждено 92 846 случаев заражения, в том числе 515 за последние сутки, скончался 2931 человек с COVID-19, выздоровели 82 087 человек.
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общество, ульяновская область, алексей русских, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита
В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита с 30 октября по 7 ноября
САМАРА, 26 окт – РИА Новости.
Массовые мероприятия, а также работу салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита планируется приостановить в нерабочие дни в Ульяновской области
с 30 октября по 7 ноября, сообщил во вторник и. о. руководителя администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский.
Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
заявил, что в 13 регионах, в том числе в Ульяновской области, необходимо вводить более интенсивные ограничительные меры из-за коронавируса.
"Подготовлен проект указа губернатора… Его срок действия устанавливается именно на период с 30 октября по 7 ноября… Что предлагается? Это запрет на проведение любых массовых мероприятий, а также посещение развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых комнат", - сказал Преображенский на заседании штаба по комплексному развитию региона.
По его словам, также планируется приостановить работу организаций общественного питания, за исключением доставки и работы навынос, а также объектов розничной торговли, за исключением аптек, пунктов мобильной связи, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, планируется, что в нерабочие дни будут закрыты салоны красоты, массажные и спа-салоны, фитнес-центры и спортивные объекты.
Он уточнил, что продолжить работу будет разрешено медицинским и аптечным организациям, организациям социального обслуживания, продуктовым магазинам, ветеринарным клиникам, промышленным предприятиям и непрерывно действующим предприятиям, а также банкам и страховым компаниям.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
заявил, что соответствующий документ будет подписан во вторник.
В Ульяновской области лабораторно подтверждено 92 846 случаев заражения, в том числе 515 за последние сутки, скончался 2931 человек с COVID-19, выздоровели 82 087 человек.