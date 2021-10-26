Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/obschepit-1756352077.html
В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита
В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита - РИА Новости, 26.10.2021
В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита
Массовые мероприятия, а также работу салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита планируется приостановить в нерабочие дни в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:19
2021-10-26T17:19
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
алексей русских
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_d595cb0ca7071eec08930d75738bf374.jpg
САМАРА, 26 окт – РИА Новости. Массовые мероприятия, а также работу салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита планируется приостановить в нерабочие дни в Ульяновской области с 30 октября по 7 ноября, сообщил во вторник и. о. руководителя администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский.Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах, в том числе в Ульяновской области, необходимо вводить более интенсивные ограничительные меры из-за коронавируса."Подготовлен проект указа губернатора… Его срок действия устанавливается именно на период с 30 октября по 7 ноября… Что предлагается? Это запрет на проведение любых массовых мероприятий, а также посещение развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых комнат", - сказал Преображенский на заседании штаба по комплексному развитию региона.По его словам, также планируется приостановить работу организаций общественного питания, за исключением доставки и работы навынос, а также объектов розничной торговли, за исключением аптек, пунктов мобильной связи, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, планируется, что в нерабочие дни будут закрыты салоны красоты, массажные и спа-салоны, фитнес-центры и спортивные объекты.Он уточнил, что продолжить работу будет разрешено медицинским и аптечным организациям, организациям социального обслуживания, продуктовым магазинам, ветеринарным клиникам, промышленным предприятиям и непрерывно действующим предприятиям, а также банкам и страховым компаниям.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что соответствующий документ будет подписан во вторник.В Ульяновской области лабораторно подтверждено 92 846 случаев заражения, в том числе 515 за последние сутки, скончался 2931 человек с COVID-19, выздоровели 82 087 человек.
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_4e72a3116e7a2948abc16ecbf4f94422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ульяновская область, алексей русских, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:19 26.10.2021
 
В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита

В Ульяновской области планируют приостановить работу общепита с 30 октября по 7 ноября

© Fotolia / myskina6Ульяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Fotolia / myskina6
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 окт – РИА Новости. Массовые мероприятия, а также работу салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов и общепита планируется приостановить в нерабочие дни в Ульяновской области с 30 октября по 7 ноября, сообщил во вторник и. о. руководителя администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский.
Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах, в том числе в Ульяновской области, необходимо вводить более интенсивные ограничительные меры из-за коронавируса.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
"Подготовлен проект указа губернатора… Его срок действия устанавливается именно на период с 30 октября по 7 ноября… Что предлагается? Это запрет на проведение любых массовых мероприятий, а также посещение развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых комнат", - сказал Преображенский на заседании штаба по комплексному развитию региона.
По его словам, также планируется приостановить работу организаций общественного питания, за исключением доставки и работы навынос, а также объектов розничной торговли, за исключением аптек, пунктов мобильной связи, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости. Кроме того, планируется, что в нерабочие дни будут закрыты салоны красоты, массажные и спа-салоны, фитнес-центры и спортивные объекты.
Он уточнил, что продолжить работу будет разрешено медицинским и аптечным организациям, организациям социального обслуживания, продуктовым магазинам, ветеринарным клиникам, промышленным предприятиям и непрерывно действующим предприятиям, а также банкам и страховым компаниям.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что соответствующий документ будет подписан во вторник.
В Ульяновской области лабораторно подтверждено 92 846 случаев заражения, в том числе 515 за последние сутки, скончался 2931 человек с COVID-19, выздоровели 82 087 человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоУльяновская областьАлексей РусскихМихаил МурашкоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей