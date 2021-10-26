https://ria.ru/20211026/obrushenie-1756250243.html

Одного пострадавшего в Набережных Челнах могут перевести в Казань

Одного пострадавшего в Набережных Челнах могут перевести в Казань - РИА Новости, 26.10.2021

Одного пострадавшего в Набережных Челнах могут перевести в Казань

Пострадавшего при обрушении в доме в Набережных Челнах молодого человека планируется перевести на лечение в Казань, сообщил представитель мэрии города. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:09

2021-10-26T10:09

2021-10-26T12:54

происшествия

набережные челны

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Татарстан), 26 окт – РИА Новости. Пострадавшего при обрушении в доме в Набережных Челнах молодого человека планируется перевести на лечение в Казань, сообщил представитель мэрии города.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."Планируется перевод одного пострадавшего в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань. Это 17-летний парень", - сказал представитель мэрии журналистам.Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что молодой человек 2004 года рождения находится в тяжелом состоянии, он получил травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга. По информации министра, из Казани в Набережные Челны приехала мультидисциплинарная бригада врачей Республиканской клинической больницы Татарстана, после стабилизации пациентов будет решаться вопрос об их эвакуации в Казань.

https://ria.ru/20211026/obrushenie-1756240140.html

https://ria.ru/20211026/vzryv-1756237017.html

набережные челны

казань

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происшествия, набережные челны, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах