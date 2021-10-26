https://ria.ru/20211026/obrushenie-1756240140.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Набережных Челнах
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Набережных Челнах - РИА Новости, 26.10.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Набережных Челнах
При взрыве газа в пятиэтажке в Набережных Челнах пострадали пять человек, одна из жильцов погибла, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T08:48
2021-10-26T08:48
2021-10-26T10:46
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. При взрыве газа в пятиэтажке в Набережных Челнах пострадали пять человек, одна из жильцов погибла, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным на 08:40 26 октября 2021-го, в результате происшествия в Набережных Челнах пострадали пять человек, один из которых погиб. Три человека госпитализированы", — сказал он.Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое, его готовят к эвакуации в больницу в Казани, а брата перевели в Камский детский медцентр в стабильном состоянии. По словам чиновника, местные медики проведут телемедицинскую консультацию по поводу лечения со специалистами федерального центра Минздрава.Еще один житель этого дома — мужчина 1951 года рождения — находится в тяжелом состоянии в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов.Ранее сообщалось, что врачи не смогли спасти пострадавшую девушку 1999 года рождения. Еще одной женщине оказали помощь амбулаторно.По данным МЧС, в понедельник вечером произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20211025/vzryv-1756222884.html
набережные челны
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РИА Новости
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Кадры спасения подростка, пострадавшего при взрыве в Набережных Челнах
В результате происшествия в набережных челнах пострадали пять человек, один из которых скончался. Три человека госпитализированы.
2021-10-26T08:48
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PT0M50S
РИА Новости
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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан)
08:48 26.10.2021 (обновлено: 10:46 26.10.2021)
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Набережных Челнах
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах