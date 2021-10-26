https://ria.ru/20211026/obrushenie-1756229600.html

Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы

Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы - РИА Новости, 26.10.2021

Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы

Возле обрушившегося после взрыва газа дома в Набережных Челнах ещё идут работы: трактор разгребает завалы, дорога напротив дома перекрыта и огорожена, дежурят... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T01:36

2021-10-26T01:36

2021-10-26T04:51

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 окт – РИА Новости, Светлана Задера. Возле обрушившегося после взрыва газа дома в Набережных Челнах ещё идут работы: трактор разгребает завалы, дорога напротив дома перекрыта и огорожена, дежурят сотрудники полиции и пожарные.Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Сейчас остановка "51-й комплекс" внутри почти полностью забита бетоном. На перекрытой проезжей части лежат куски стекла, дерева и пластика. Дорога к пострадавшей части дома перекрыта с двух сторон. Сотрудники полиции не пропускают никого за перекрытие.Кроме того, пострадало стекло в торговом центре напротив. Перед ТЦ "Глобус Маркет" перетянута красная лента, а также выкачена тележка для продуктов с табличкой "опасно".В пятиэтажном здании не горят окна. Рамы окон на третьем этаже, которые находятся прямо под пострадавшей от взрыва частью дома, погнулись. Немногочисленные прохожие останавливаются и следят за ходом работ, которые проводятся в том числе на крыше, среди наблюдателей много подростков.Один из наблюдающих за работами Александр, который живет в доме напротив, в момент взрыва работал во вторую смену. "Мне жена рассказала, я после работы пришёл. Сильно тут ударило", - рассказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756224183.html

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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