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Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы - РИА Новости, 26.10.2021
Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Возле обрушившегося после взрыва газа дома в Набережных Челнах ещё идут работы: трактор разгребает завалы, дорога напротив дома перекрыта и огорожена, дежурят... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T01:36
2021-10-26T04:51
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 окт – РИА Новости, Светлана Задера. Возле обрушившегося после взрыва газа дома в Набережных Челнах ещё идут работы: трактор разгребает завалы, дорога напротив дома перекрыта и огорожена, дежурят сотрудники полиции и пожарные.Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Сейчас остановка "51-й комплекс" внутри почти полностью забита бетоном. На перекрытой проезжей части лежат куски стекла, дерева и пластика. Дорога к пострадавшей части дома перекрыта с двух сторон. Сотрудники полиции не пропускают никого за перекрытие.Кроме того, пострадало стекло в торговом центре напротив. Перед ТЦ "Глобус Маркет" перетянута красная лента, а также выкачена тележка для продуктов с табличкой "опасно".В пятиэтажном здании не горят окна. Рамы окон на третьем этаже, которые находятся прямо под пострадавшей от взрыва частью дома, погнулись. Немногочисленные прохожие останавливаются и следят за ходом работ, которые проводятся в том числе на крыше, среди наблюдателей много подростков.Один из наблюдающих за работами Александр, который живет в доме напротив, в момент взрыва работал во вторую смену. "Мне жена рассказала, я после работы пришёл. Сильно тут ударило", - рассказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756224183.html
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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах
01:36 26.10.2021 (обновлено: 04:51 26.10.2021)
 
Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы

Возле обрушившегося после взрыва газа дома в Набережных Челнах разгребают завалы

© РИА Новости / Мария Иванова / Перейти в фотобанкВзрыв в жилом доме в Набережных Челнах
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Мария Иванова
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 окт – РИА Новости, Светлана Задера. Возле обрушившегося после взрыва газа дома в Набережных Челнах ещё идут работы: трактор разгребает завалы, дорога напротив дома перекрыта и огорожена, дежурят сотрудники полиции и пожарные.
Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Сейчас остановка "51-й комплекс" внутри почти полностью забита бетоном. На перекрытой проезжей части лежат куски стекла, дерева и пластика. Дорога к пострадавшей части дома перекрыта с двух сторон. Сотрудники полиции не пропускают никого за перекрытие.
Кроме того, пострадало стекло в торговом центре напротив. Перед ТЦ "Глобус Маркет" перетянута красная лента, а также выкачена тележка для продуктов с табличкой "опасно".
В пятиэтажном здании не горят окна. Рамы окон на третьем этаже, которые находятся прямо под пострадавшей от взрыва частью дома, погнулись. Немногочисленные прохожие останавливаются и следят за ходом работ, которые проводятся в том числе на крыше, среди наблюдателей много подростков.
Один из наблюдающих за работами Александр, который живет в доме напротив, в момент взрыва работал во вторую смену. "Мне жена рассказала, я после работы пришёл. Сильно тут ударило", - рассказал он РИА Новости.
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 23:20
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка умерла
 
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