https://ria.ru/20211026/nozh-1756377747.html

В Вене четверо прохожих пострадали при нападении с ножом

В Вене четверо прохожих пострадали при нападении с ножом - РИА Новости, 26.10.2021

В Вене четверо прохожих пострадали при нападении с ножом

Психически нездоровый мужчина во вторник напал с ножом на прохожих на улице в Вене, четверо человек получили ранения, сообщили РИА Новости в столичной полиции. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:05

2021-10-26T19:05

2021-10-26T19:05

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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Психически нездоровый мужчина во вторник напал с ножом на прохожих на улице в Вене, четверо человек получили ранения, сообщили РИА Новости в столичной полиции.Нападавший 35-летний гражданин Австрии напал на посетителей закусочной."Пострадавшие - две женщины и двое мужчин - в возрасте от 48 до 64 лет в результате ударов и порезов получили не представляющие угрозу для жизни ранения", - сообщили в полиции.Политический или религиозный мотив в действиях преступника исключены, отметили правоохранители.

https://ria.ru/20210628/germaniya-1738871380.html

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в мире, вена, австрия