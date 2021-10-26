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В Вене четверо прохожих пострадали при нападении с ножом
В Вене четверо прохожих пострадали при нападении с ножом - РИА Новости, 26.10.2021
В Вене четверо прохожих пострадали при нападении с ножом
Психически нездоровый мужчина во вторник напал с ножом на прохожих на улице в Вене, четверо человек получили ранения, сообщили РИА Новости в столичной полиции. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:05
2021-10-26T19:05
2021-10-26T19:05
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Психически нездоровый мужчина во вторник напал с ножом на прохожих на улице в Вене, четверо человек получили ранения, сообщили РИА Новости в столичной полиции.Нападавший 35-летний гражданин Австрии напал на посетителей закусочной."Пострадавшие - две женщины и двое мужчин - в возрасте от 48 до 64 лет в результате ударов и порезов получили не представляющие угрозу для жизни ранения", - сообщили в полиции.Политический или религиозный мотив в действиях преступника исключены, отметили правоохранители.
https://ria.ru/20210628/germaniya-1738871380.html
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в мире, вена, австрия
В Вене четверо прохожих пострадали при нападении с ножом
В Вене мужчина напал с ножом на прохожих, четверо человек получили ранения