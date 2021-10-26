https://ria.ru/20211026/nato-1756272087.html

В Раде заявили об ускорении движения Украины в НАТО

В Раде заявили об ускорении движения Украины в НАТО - РИА Новости, 26.10.2021

В Раде заявили об ускорении движения Украины в НАТО

Украина движется к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, об этом свидетельствуют результаты украинских реформ, заявил первый вице-спикер... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:08

2021-10-26T12:08

2021-10-26T12:08

в мире

украина

киев

нато

верховная рада украины

александр корниенко

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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украина движется к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, об этом свидетельствуют результаты украинских реформ, заявил первый вице-спикер Верховной рады и глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе межпарламентского совета Украина-НАТО.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит реформу в сфере безопасности и обороны, чтобы еще больше отвечать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО."Результаты наших реформ свидетельствуют: мы движемся к стандартам НАТО, причем движемся гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Народ Украины уже устал от обещаний политиков. Это заставляет нас двигаться быстрее", - цитирует Корниенко пресс-служба партии во вторник.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

https://ria.ru/20211022/nato-1755791885.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, александр корниенко