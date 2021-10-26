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В Раде заявили об ускорении движения Украины в НАТО
В Раде заявили об ускорении движения Украины в НАТО - РИА Новости, 26.10.2021
В Раде заявили об ускорении движения Украины в НАТО
Украина движется к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, об этом свидетельствуют результаты украинских реформ, заявил первый вице-спикер... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:08
2021-10-26T12:08
в мире
украина
киев
нато
верховная рада украины
александр корниенко
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украина движется к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, об этом свидетельствуют результаты украинских реформ, заявил первый вице-спикер Верховной рады и глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе межпарламентского совета Украина-НАТО.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит реформу в сфере безопасности и обороны, чтобы еще больше отвечать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО."Результаты наших реформ свидетельствуют: мы движемся к стандартам НАТО, причем движемся гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Народ Украины уже устал от обещаний политиков. Это заставляет нас двигаться быстрее", - цитирует Корниенко пресс-служба партии во вторник.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html
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в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, александр корниенко
12:08 26.10.2021
 
В Раде заявили об ускорении движения Украины в НАТО

Вице-спикер Рады Корниенко: Украина движется к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем раньше

© РИА Новости / СтрингерПервый вице-спикер Рады Александр Корниенко
Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украина движется к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы, об этом свидетельствуют результаты украинских реформ, заявил первый вице-спикер Верховной рады и глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе межпарламентского совета Украина-НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит реформу в сфере безопасности и обороны, чтобы еще больше отвечать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО.
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"Результаты наших реформ свидетельствуют: мы движемся к стандартам НАТО, причем движемся гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Народ Украины уже устал от обещаний политиков. Это заставляет нас двигаться быстрее", - цитирует Корниенко пресс-служба партии во вторник.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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В миреУкраинаКиевНАТОВерховная Рада УкраиныАлександр Корниенко
 
 
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