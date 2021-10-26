https://ria.ru/20211026/narkotiki-1756277938.html

Полиция пресекла деятельность крупной сети наркокурьеров и закладчиков

Полиция пресекла деятельность крупной сети наркокурьеров и закладчиков - РИА Новости, 26.10.2021

Полиция пресекла деятельность крупной сети наркокурьеров и закладчиков

Сотрудники полиции задержали более 10 участников преступной сети курьеров и закладчиков наркотиков, действовавшей сразу в нескольких регионах РФ, в тайниках... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:27

2021-10-26T12:27

2021-10-26T12:27

происшествия

наркотики

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

ирина волк

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали более 10 участников преступной сети курьеров и закладчиков наркотиков, действовавшей сразу в нескольких регионах РФ, в тайниках обнаружено более 30 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Предварительно установлено, что курьеры и закладчики из разных регионов России бесконтактным способом с помощью интернет-магазина в теневом сегменте интернета распространяли наркотическое средство. Для перевозки криминального товара некоторые из них использовали поезда межобластного сообщения. Так, одного из курьеров полицейские задержали в пассажирском поезде Самара – Санкт-Петербург", - сказала Волк.Отмечается, что задержаны 12 участников группы, девять из которых уже осуждены и отбывают наказание в исправительных учреждениях. Трое, в том числе предполагаемая координатор деятельности, заключены под стражу. По словам Волк, в ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику, средства связи и прочее."Полученная в ходе осмотра электронных устройств информация позволила полицейским найти тайники с подготовленным для распространения наркотиком на территории Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. В общей сложности изъято более 30 килограммов мефедрона", - добавила представитель ведомства.Уточняется, что следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html

https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, наркотики, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, ирина волк, россия