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https://ria.ru/20211026/narkotiki-1756277938.html
Полиция пресекла деятельность крупной сети наркокурьеров и закладчиков
Полиция пресекла деятельность крупной сети наркокурьеров и закладчиков - РИА Новости, 26.10.2021
Полиция пресекла деятельность крупной сети наркокурьеров и закладчиков
Сотрудники полиции задержали более 10 участников преступной сети курьеров и закладчиков наркотиков, действовавшей сразу в нескольких регионах РФ, в тайниках... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:27
2021-10-26T12:27
происшествия
наркотики
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
ирина волк
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали более 10 участников преступной сети курьеров и закладчиков наркотиков, действовавшей сразу в нескольких регионах РФ, в тайниках обнаружено более 30 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Предварительно установлено, что курьеры и закладчики из разных регионов России бесконтактным способом с помощью интернет-магазина в теневом сегменте интернета распространяли наркотическое средство. Для перевозки криминального товара некоторые из них использовали поезда межобластного сообщения. Так, одного из курьеров полицейские задержали в пассажирском поезде Самара – Санкт-Петербург", - сказала Волк.Отмечается, что задержаны 12 участников группы, девять из которых уже осуждены и отбывают наказание в исправительных учреждениях. Трое, в том числе предполагаемая координатор деятельности, заключены под стражу. По словам Волк, в ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику, средства связи и прочее."Полученная в ходе осмотра электронных устройств информация позволила полицейским найти тайники с подготовленным для распространения наркотиком на территории Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. В общей сложности изъято более 30 килограммов мефедрона", - добавила представитель ведомства.Уточняется, что следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html
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происшествия, наркотики, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, ирина волк, россия
12:27 26.10.2021
 
Полиция пресекла деятельность крупной сети наркокурьеров и закладчиков

Полиция задержала более десяти членов сети курьеров и закладчиков наркотиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали более 10 участников преступной сети курьеров и закладчиков наркотиков, действовавшей сразу в нескольких регионах РФ, в тайниках обнаружено более 30 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что курьеры и закладчики из разных регионов России бесконтактным способом с помощью интернет-магазина в теневом сегменте интернета распространяли наркотическое средство. Для перевозки криминального товара некоторые из них использовали поезда межобластного сообщения. Так, одного из курьеров полицейские задержали в пассажирском поезде Самара – Санкт-Петербург", - сказала Волк.
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Отмечается, что задержаны 12 участников группы, девять из которых уже осуждены и отбывают наказание в исправительных учреждениях. Трое, в том числе предполагаемая координатор деятельности, заключены под стражу. По словам Волк, в ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику, средства связи и прочее.
"Полученная в ходе осмотра электронных устройств информация позволила полицейским найти тайники с подготовленным для распространения наркотиком на территории Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. В общей сложности изъято более 30 килограммов мефедрона", - добавила представитель ведомства.
Уточняется, что следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
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