Полиция пресекла деятельность крупной сети наркокурьеров и закладчиков
Полиция задержала более десяти членов сети курьеров и закладчиков наркотиков
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали более 10 участников преступной сети курьеров и закладчиков наркотиков, действовавшей сразу в нескольких регионах РФ, в тайниках обнаружено более 30 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что курьеры и закладчики из разных регионов России бесконтактным способом с помощью интернет-магазина в теневом сегменте интернета распространяли наркотическое средство. Для перевозки криминального товара некоторые из них использовали поезда межобластного сообщения. Так, одного из курьеров полицейские задержали в пассажирском поезде Самара – Санкт-Петербург", - сказала Волк.
Отмечается, что задержаны 12 участников группы, девять из которых уже осуждены и отбывают наказание в исправительных учреждениях. Трое, в том числе предполагаемая координатор деятельности, заключены под стражу. По словам Волк, в ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику, средства связи и прочее.
"Полученная в ходе осмотра электронных устройств информация позволила полицейским найти тайники с подготовленным для распространения наркотиком на территории Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. В общей сложности изъято более 30 килограммов мефедрона", - добавила представитель ведомства.
Уточняется, что следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
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