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Сотрудника Росгвардии в Йошкар-Оле наградили медалью за спасение тонувших
Сотрудника Росгвардии в Йошкар-Оле наградили медалью за спасение тонувших - РИА Новости, 26.10.2021
Сотрудника Росгвардии в Йошкар-Оле наградили медалью за спасение тонувших
Сотрудник Росгвардии в Марий Эл Денис Кормилкин, который летом спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, награжден медалью... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:31
2021-10-26T11:31
общество
волжск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Марий Эл Денис Кормилкин, который летом спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, награжден медалью "За спасение", сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в июне во внеслужебное время отдыхал вместе со своей семьей на Волге в городе Волжске. Катаясь с родственником на моторной лодке, он увидел перевернувшуюся лодку с тонущими людьми и услышал крики о помощи. Лодка, на которой катались десять человек, в том числе пятеро детей, опрокинулась из-за перегруза, а ее пассажиры оказались в воде.Росгвардеец, нырнув в воду, начал доставать детей и усаживать их на свою моторную лодку. Отправив детей на берег на лодке, которой управлял его тесть, Кормилкин оставался на плаву и контролировал состояние оставшихся взрослых. Затем, подняв на свою лодку остальных пострадавших и зацепив на веревку перевернутую лодку, он доставил их на берег. К моменту приезда спасателей все люди находились в безопасности.Медалью "За спасение" награждаются военнослужащие, сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники Росгвардии, а также граждане Российской Федерации и иные лица за смелость и самоотверженность, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни.
https://ria.ru/20210925/medal-1751735482.html
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общество, волжск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:31 26.10.2021
 
Сотрудника Росгвардии в Йошкар-Оле наградили медалью за спасение тонувших

Сотрудника Росгвардии в Йошкар-Оле наградили за спасение пятерых детей и пятерых взрослых

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииМладший сержант полиции Денис Кормилкин спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых в Марий Эл
Младший сержант полиции Денис Кормилкин спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Марий Эл Денис Кормилкин, который летом спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, награжден медалью "За спасение", сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в июне во внеслужебное время отдыхал вместе со своей семьей на Волге в городе Волжске. Катаясь с родственником на моторной лодке, он увидел перевернувшуюся лодку с тонущими людьми и услышал крики о помощи. Лодка, на которой катались десять человек, в том числе пятеро детей, опрокинулась из-за перегруза, а ее пассажиры оказались в воде.
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Росгвардеец, нырнув в воду, начал доставать детей и усаживать их на свою моторную лодку. Отправив детей на берег на лодке, которой управлял его тесть, Кормилкин оставался на плаву и контролировал состояние оставшихся взрослых. Затем, подняв на свою лодку остальных пострадавших и зацепив на веревку перевернутую лодку, он доставил их на берег. К моменту приезда спасателей все люди находились в безопасности.
"Начальник управления Росгвардии по Марий Эл Геннадий Файзулин вручил награды сотруднику вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии младшему сержанту полиции Денису Кормилкину, и его тестю Андрею Михайлову за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей в акватории реки Волга. Приказом директора Росгвардии младший сержант полиции награждён медалью "За спасение", а его родственник - почетной грамотой начальника управления Росгвардии по республике", - говорится в сообщении.
Медалью "За спасение" награждаются военнослужащие, сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники Росгвардии, а также граждане Российской Федерации и иные лица за смелость и самоотверженность, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни.
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