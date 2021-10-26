https://ria.ru/20211026/nagrada-1756264410.html

Сотрудника Росгвардии в Йошкар-Оле наградили медалью за спасение тонувших

Сотрудника Росгвардии в Йошкар-Оле наградили медалью за спасение тонувших - РИА Новости, 26.10.2021

Сотрудника Росгвардии в Йошкар-Оле наградили медалью за спасение тонувших

Сотрудник Росгвардии в Марий Эл Денис Кормилкин, который летом спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, награжден медалью... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:31

2021-10-26T11:31

2021-10-26T11:31

общество

волжск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Марий Эл Денис Кормилкин, который летом спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, награжден медалью "За спасение", сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в июне во внеслужебное время отдыхал вместе со своей семьей на Волге в городе Волжске. Катаясь с родственником на моторной лодке, он увидел перевернувшуюся лодку с тонущими людьми и услышал крики о помощи. Лодка, на которой катались десять человек, в том числе пятеро детей, опрокинулась из-за перегруза, а ее пассажиры оказались в воде.Росгвардеец, нырнув в воду, начал доставать детей и усаживать их на свою моторную лодку. Отправив детей на берег на лодке, которой управлял его тесть, Кормилкин оставался на плаву и контролировал состояние оставшихся взрослых. Затем, подняв на свою лодку остальных пострадавших и зацепив на веревку перевернутую лодку, он доставил их на берег. К моменту приезда спасателей все люди находились в безопасности.Медалью "За спасение" награждаются военнослужащие, сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники Росгвардии, а также граждане Российской Федерации и иные лица за смелость и самоотверженность, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни.

https://ria.ru/20210925/medal-1751735482.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750997679.html

волжск

россия

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общество, волжск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия