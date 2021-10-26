https://ria.ru/20211026/mvd-1756292583.html

Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник

Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2021

Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник

Бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Алексея Новосельцева нашли убитым в Новой Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:20

2021-10-26T13:20

2021-10-26T16:40

происшествия

магаданская область

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новая москва

россия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Алексея Новосельцева нашли убитым в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В поселении Десеновское был найден труп мужчины — Новосельцева Алексея. На теле ножевые ранения и гематомы", — сказал собеседник агентства.Его обнаружила в бане дочь. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и посадить.

https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740202660.html

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москва

новая москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, магаданская область, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новая москва, россия