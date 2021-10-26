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Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник
Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2021
Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник
Бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Алексея Новосельцева нашли убитым в Новой Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:20
2021-10-26T13:20
2021-10-26T16:40
происшествия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Алексея Новосельцева нашли убитым в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В поселении Десеновское был найден труп мужчины — Новосельцева Алексея. На теле ножевые ранения и гематомы", — сказал собеседник агентства.Его обнаружила в бане дочь. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и посадить.
https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740202660.html
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происшествия, магаданская область, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новая москва, россия
13:20 26.10.2021 (обновлено: 16:40 26.10.2021)
Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник
Источник: экс-замглавы управления МВД Новосельцева зарезали в Новой Москве