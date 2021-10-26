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В Москве погиб пациент больницы управделами президента
В Москве погиб пациент больницы управделами президента - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве погиб пациент больницы управделами президента
Пациент клинической больницы №1 управления делами президента РФ, предположительно, упал с высоты и погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:11
2021-10-26T12:11
2021-10-26T12:11
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пациент клинической больницы №1 управления делами президента РФ, предположительно, упал с высоты и погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Крылова."Да, факт подтверждается", - сказала Крылова, отвечая на вопрос, действительно ли было обнаружено тело пациента с травмами, характерными для падения с высоты."Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация на контроле у заместителя управляющего делами президента - начальника главного медицинского управления", - добавила она.ФГБУ "Клиническая больница №1" (Волынская) управделами президента находится на западе Москвы.
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происшествия, москва, россия
В Москве погиб пациент больницы управделами президента
В Москве погиб пациент ФГБУ "Клиническая больница №1" управделами президента