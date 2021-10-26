https://ria.ru/20211026/moskva-1756242414.html
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей
Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20%, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:05
2021-10-26T09:05
2021-10-26T09:28
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20%, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении режима нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек."Несмотря на то, что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 миллиарда рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил Пуртов.Москвичи также активнее покупали одежду и косметику, выручка магазинов возросла на 13-14%, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что в Москве в последние выходные перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября вырос спрос на продовольственные и непродовольственные товары. Так, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в непродовольственной рознице обороты 23-24 октября выросли на 3% в сравнении с предыдущим уик-эндом и составили 9,6 миллиарда рублей."Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали, или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать. Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября – 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% - до 1,56 миллиарда рублей", - сообщил Ефимов.Также, по данным Аналитического центра Москвы, магазины, реализующие косметику, нарастили обороты на 13%: если 16-17 октября их среднесуточная выручка составляла 297,7 миллиона рублей, то в последние выходные перед введением ограничительных мер – она увеличилась до 337,5 миллиона рублей.
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экономика, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:05 26.10.2021 (обновлено: 09:28 26.10.2021)
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей на 20%
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Выручка продуктовых магазинов в Москве
в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20%, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
заявил о введении режима нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.
"Несмотря на то, что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 миллиарда рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил Пуртов.
Москвичи также активнее покупали одежду и косметику, выручка магазинов возросла на 13-14%, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что в Москве в последние выходные перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября вырос спрос на продовольственные и непродовольственные товары. Так, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в непродовольственной рознице обороты 23-24 октября выросли на 3% в сравнении с предыдущим уик-эндом и составили 9,6 миллиарда рублей.
"Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали, или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать. Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября – 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% - до 1,56 миллиарда рублей", - сообщил Ефимов.
Также, по данным Аналитического центра Москвы, магазины, реализующие косметику, нарастили обороты на 13%: если 16-17 октября их среднесуточная выручка составляла 297,7 миллиона рублей, то в последние выходные перед введением ограничительных мер – она увеличилась до 337,5 миллиона рублей.