https://ria.ru/20211026/moskva-1756242414.html

В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей

В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей - РИА Новости, 26.10.2021

В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей

Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20%, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:05

2021-10-26T09:05

2021-10-26T09:28

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20%, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении режима нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек."Несмотря на то, что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 миллиарда рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил Пуртов.Москвичи также активнее покупали одежду и косметику, выручка магазинов возросла на 13-14%, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что в Москве в последние выходные перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября вырос спрос на продовольственные и непродовольственные товары. Так, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в непродовольственной рознице обороты 23-24 октября выросли на 3% в сравнении с предыдущим уик-эндом и составили 9,6 миллиарда рублей."Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали, или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать. Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября – 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% - до 1,56 миллиарда рублей", - сообщил Ефимов.Также, по данным Аналитического центра Москвы, магазины, реализующие косметику, нарастили обороты на 13%: если 16-17 октября их среднесуточная выручка составляла 297,7 миллиона рублей, то в последние выходные перед введением ограничительных мер – она увеличилась до 337,5 миллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kovid-1756171569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии