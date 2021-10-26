Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/moskva-1756242414.html
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей
Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20%, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:05
2021-10-26T09:28
распространение коронавируса
экономика
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754504840_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8a847b2f9bd75f6a0b6018ab8c99e13c.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20%, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении режима нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек."Несмотря на то, что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 миллиарда рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил Пуртов.Москвичи также активнее покупали одежду и косметику, выручка магазинов возросла на 13-14%, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что в Москве в последние выходные перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября вырос спрос на продовольственные и непродовольственные товары. Так, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в непродовольственной рознице обороты 23-24 октября выросли на 3% в сравнении с предыдущим уик-эндом и составили 9,6 миллиарда рублей."Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали, или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать. Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября – 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% - до 1,56 миллиарда рублей", - сообщил Ефимов.Также, по данным Аналитического центра Москвы, магазины, реализующие косметику, нарастили обороты на 13%: если 16-17 октября их среднесуточная выручка составляла 297,7 миллиона рублей, то в последние выходные перед введением ограничительных мер – она увеличилась до 337,5 миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kovid-1756171569.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/lokdaun-1756083301.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754504840_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f379265a920b44754271a65022d565e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:05 26.10.2021 (обновлено: 09:28 26.10.2021)
 
В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей

В Москве выручка у продуктовых магазинов выросла перед нерабочей неделей на 20%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖенщина взвешивает яблоки
Женщина взвешивает яблоки - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20%, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении режима нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 02:00Сказано в эфире
Врач объяснил, чем нынешний вариант коронавируса опаснее предыдущих
"Несмотря на то, что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 миллиарда рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил Пуртов.
Москвичи также активнее покупали одежду и косметику, выручка магазинов возросла на 13-14%, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что в Москве в последние выходные перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября вырос спрос на продовольственные и непродовольственные товары. Так, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в непродовольственной рознице обороты 23-24 октября выросли на 3% в сравнении с предыдущим уик-эндом и составили 9,6 миллиарда рублей.
"Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали, или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать. Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября – 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% - до 1,56 миллиарда рублей", - сообщил Ефимов.
Также, по данным Аналитического центра Москвы, магазины, реализующие косметику, нарастили обороты на 13%: если 16-17 октября их среднесуточная выручка составляла 297,7 миллиона рублей, то в последние выходные перед введением ограничительных мер – она увеличилась до 337,5 миллиона рублей.
Сотрудник службы безопасности проверяет наличие у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 10:41В России
Врач-инфекционист объяснил, почему длительный локдаун неэффективен
 
Распространение коронавирусаЭкономикаМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей