https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756382592.html

Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию

Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию - РИА Новости, 26.10.2021

Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию

Музей Победы на Поклонной горе в Москве пригласил рэпера Алишера Моргенштерна на экскурсию, в ходе которой ему расскажут, какую цену заплатил советский народ за РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:36

2021-10-26T19:36

2021-10-26T20:07

общество

александр бастрыкин

ксения собчак

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

музей победы

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Музей Победы на Поклонной горе в Москве пригласил рэпера Алишера Моргенштерна на экскурсию, в ходе которой ему расскажут, какую цену заплатил советский народ за разгром нацистов в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба музея."Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник пригласил рэпера Моргенштерна посетить музей с ознакомительной экскурсией. Гиды проведут его по экспозициям и залам, расскажут о главных событиях, героях и той цене, что была отдана народом за Победу", - говорится в сообщении.В понедельник на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Адвокат артиста Сергей Жорин уточнил, что Моргенштерн не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом". Сам рэпер извинился перед всеми, кого задели его слова про День Победы, и заявил, что он не умалял значимости события, а ветеранами гордится и уважает их."Сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяют погрузиться в события тех лет, по-настоящему прочувствовать их. Надеюсь, что его мнение о ненужности празднования Дня Победы после этого сильно изменится, ведь без знания прошлого нет и будущего", - добавил Школьник, слова которого приводятся в пресс-релизе.Позднее Школьник сообщил РИА Новости, что Моргенштерн положительно оценил идею с экскурсией по музею."Моргенштерн позитивно отнесся к предложению посетить Музей Победы и ознакомиться с его уникальными экспозициями. Мы всегда рады гостям, думаю, что и для Алишера (Валеева) это будет полезно", - сказал Школьник РИА Новости. По словам директора Музея Победы, такая экскурсия может состояться "в самой близкой перспективе".Во вторник СК РФ сообщил, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина следователи изучат слова певца. В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства. Адвокат исполнителя, в свою очередь, отметил, что Моргенштерн готов прийти к следователю и дать объяснения по поводу своих слов о праздновании Дня Победы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/morgenshtern-1756339784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бастрыкин, ксения собчак, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), музей победы, моргенштерн (алишер моргенштерн)