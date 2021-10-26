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https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756293971.html
В Евросоюзе выразили готовность поддержать Молдавию в ситуации с газом
В Евросоюзе выразили готовность поддержать Молдавию в ситуации с газом - РИА Новости, 26.10.2021
В Евросоюзе выразили готовность поддержать Молдавию в ситуации с газом
Евросоюз следит за ситуацией с газовым кризисом в Молдавии, готов оказывать стране поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:23
2021-10-26T13:39
молдавия
евросоюз
в мире
природный газ
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Евросоюз следит за ситуацией с газовым кризисом в Молдавии, готов оказывать стране поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены."Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и внимательно следим за ситуацией. Мы приняли к сведению заявления "Газпрома" в этом вопросе, и мы поддерживаем Молдавию, предоставляя техническую и финансовую поддержку, чтобы преодолеть текущий кризис и найти альтернативы, чтобы диверсифицировать поставки газа в эту страну", - сказал он.Стано добавил, что на этой неделе состоится встреча ЕС-Молдавия на высоком уровне, на которой также будет обсуждаться этот вопрос. "Я могу анонсировать, что будет встреча на высоком уровне в рамках Совета ассоциации между ЕС и Молдавией в четверг в Брюсселе, там тоже будет обсуждаться этот вопрос", - пояснил он.
https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html
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молдавия, евросоюз, в мире, природный газ, газпром
13:23 26.10.2021 (обновлено: 13:39 26.10.2021)
 
В Евросоюзе выразили готовность поддержать Молдавию в ситуации с газом

Представитель ЕС Стано выразил готовность поддержать Молдавию в ситуации с газом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Евросоюз следит за ситуацией с газовым кризисом в Молдавии, готов оказывать стране поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 08:00
Газ расплаты. Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией
"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и внимательно следим за ситуацией. Мы приняли к сведению заявления "Газпрома" в этом вопросе, и мы поддерживаем Молдавию, предоставляя техническую и финансовую поддержку, чтобы преодолеть текущий кризис и найти альтернативы, чтобы диверсифицировать поставки газа в эту страну", - сказал он.
Стано добавил, что на этой неделе состоится встреча ЕС-Молдавия на высоком уровне, на которой также будет обсуждаться этот вопрос. "Я могу анонсировать, что будет встреча на высоком уровне в рамках Совета ассоциации между ЕС и Молдавией в четверг в Брюсселе, там тоже будет обсуждаться этот вопрос", - пояснил он.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 11:53
Молдавия придумала, как не платить России за газ
 
МолдавияЕвросоюзВ миреПриродный газГазпром
 
 
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