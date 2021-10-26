https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

Газ расплаты. Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией

Газ расплаты. Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией - РИА Новости, 26.10.2021

Газ расплаты. Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией

Переговоры по новому газовому контракту между Россией и Молдавией провалились. Стороны по-разному смотрят на ценообразование. В Москве готовы предоставить... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T08:00

2021-10-26T08:00

2021-10-26T07:51

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Переговоры по новому газовому контракту между Россией и Молдавией провалились. Стороны по-разному смотрят на ценообразование. В Москве готовы предоставить скидку, но требуют расплатиться с долгами. В Кишиневе сомневаются в недоимках. Пока идут споры, в молдавской столице погас Вечный огонь. В ситуации разбиралось РИА Новости.Споры без Вечного огня"Предложение "Газпрома" невыгодно. Цена включает финансовые и нефинансовые условия. В ограниченные сроки от нас требуют погасить исторический долг. Молдавия не согласна платить больше, чем другие государства в регионе", — объяснил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.Российский газ будет поступать в хранилища республики до конца октября. Основные объемы получит ГРЭС в Приднестровье — она обеспечивает электричеством в том числе жителей Румынии и южных регионов Украины. Остановка станции чревата региональным блэкаутом."Мы хотим нового раунда переговоров с "Газпромом". Но ищем альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну и диверсифицировать источники", — добавил Спыну.Конкуренцию российскому гиганту готовы составить Украина, Польша, Румыния и Словакия. Кишинев даже объявил тендер на поставки по цене меньше тысячи долларов за тысячу кубометров. Первым откликнулся Киев. Однако украинцы получают российский газ по реверсу, так что предупредили: цена будет не ниже газпромовской. Такие же условия выдвинул Бухарест.Тем временем в стране ввели чрезвычайное положение. Из-за дефицита газа временно отключили Вечный огонь на Мемориале воинской славы в Кишиневе. Но после возмущения жителей все-таки вновь зажгли.Отложенный договорСейчас республика получает российский газ по контракту, заключенному в 2008-м. Стоимость голубого топлива частично формируют на основе биржевых цен, частично — на базе нефтяных котировок, как рассказывал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. В среднем Молдавия в прошлом году платила по 148 долларов за тысячу кубометров.Контракт истекал в сентябре, и "Газпром" заранее призвал Кишинев "вплотную работать над его обновлением". Спецпредставитель президента России Дмитрий Козак летал на переговоры. Условия должны были откорректировать в октябре.Москва готова продлить нынешний договор. Более того, из-за резкого скачка цен "Газпром" предложил Кишиневу 25-процентную скидку от рыночной стоимости. Единственное условие — погасить накопившуюся историческую задолженность Молдавии в размере 709 миллионов долларов. Выплачивать разрешили частями.Но Кишинев не устраивает привязка к биржевым ценам из-за сильного влияния колебаний на мировом рынке. В сентябре тысяча кубометров по этой формуле обошлась в 550 долларов. В октябре — в 800. Если стороны не договорятся, то в ноябре за тот же объем придется платить 1,1 тысячи долларов.Молдавские власти заинтересованы в долгосрочном контракте. Это позволит не закупать дополнительные объемы на спотовом рынке и не зависеть от скачков цен. На днях Чебан встречался в Москве с Козаком, но проблему так и не решили.Дефицит газа в Молдавии превысил 16 миллионов кубических метров. Если в ближайшие недели не прийти к компромиссу, то под ударом окажется вся газовая система страны. Пострадает и Приднестровье.Кроме того, Кишинев оспаривает размеры задолженности. На переговорах "Молдовагаз" планирует поднять вопрос аудита.Прагматика или холодная зимаВ республике ищут политическую подоплеку. Окружение президента Майи Санду обращает внимание: при пророссийском Игоре Додоне вопрос об историческом долге не поднимали. Но сейчас, когда цены стремительно растут, Москва, как считают в Кишиневе, не только завышает стоимость, но хочет еще и получить недоимки. Таким образом, российская сторона якобы преграждает путь Молдавии в ЕС."Москва шантажирует Кишинев. Похожий сценарий в 2014-м применяли на Украине. Тогда "Газпром" также повысил цену и потребовал расплатиться с долгами. Все потому, что Киев решил выйти из московской орбиты", — заявил бывший советник президента Санду Сергей Тофилат.Россия призывает не искать политику там, где ее нет. "Газпром" — акционерное общество, — заявил представитель компании Сергей Куприянов. — Мы не можем работать в убыток, допустить потерь налоговых выплат в российский бюджет. Есть границы терпения. Молдова сама провоцирует кризис".Еще одна претензия — переговоры непрозрачны. Эксперты отмечают: ни "Молдовагаз", ни "Газпром" не раскрывают стоимость, вокруг которой идет торг."Парадокс в том, что нынешнее проевропейское руководство Молдавии во главе с Санду выступает за прагматичные отношения с Россией. Но едва "Газпром" заговорил о рыночном ценообразовании и прагматике, как Кишинев насупился — мол, у соседей льготы, а у нас рынок. Но Украина и Румыния давно закупают российский газ по мировым ценам. Просто там страны заранее обезопасили себя от нехватки топлива. Кишинев этого не сделал и теперь ищет виноватого", — рассуждает директор молдавского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы.Он уверен: молдавские власти заранее знали, что Россия по новому контракту повысит цену. Неожиданным стало требование выплатить долг. Справиться с двойной нагрузкой сложно."Молдавские политики убеждены, что "Газпром" занизил стоимость нашей инфраструктуры, по которой российский газ идет в Европу. Если пересчитать все издержки, то Кишинев ничего не должен Москве — такова логика тех, кто призывает бойкотировать переговоры", — объясняет Манастырлы.Политолог не видит смысла в переговорах с Украиной или Румынией о реверсе — они не дешевле прямых российских поставок. Но рассчитывает, что стороны выработают взаимовыгодные условия. Иначе холодная зима будет слишком тяжелой для молдаван. И тогда можно не сомневаться — рейтинги новой проевропейской власти обвалятся.

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740925286.html

https://ria.ru/20210419/pribaltika-1728568556.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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