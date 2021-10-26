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Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года
Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года
Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2028 года, в ее полёт до 2030 года верится слабо, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:56
2021-10-26T17:56
2021-10-26T18:32
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2028 года, в ее полёт до 2030 года верится слабо, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы понимаем, что у нас уже впереди финишная прямая с точки зрения Международной космической станции. Она прослужит, конечно, еще - (до) 2028 года. Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".МКС по договоренности стран-участниц функционирует до 2024 года с опцией продления ее работы. Россия ранее заявила о намерении создать собственную орбитальную станцию.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
17:56 26.10.2021 (обновлено: 18:32 26.10.2021)
Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года
Рогозин заявил, что МКС прослужит до 2028 года, в ее полет до 2030 года верится слабо