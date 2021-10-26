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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211026/mks-1756359423.html
Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года
Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года
Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2028 года, в ее полёт до 2030 года верится слабо, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:56
2021-10-26T18:32
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2028 года, в ее полёт до 2030 года верится слабо, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы понимаем, что у нас уже впереди финишная прямая с точки зрения Международной космической станции. Она прослужит, конечно, еще - (до) 2028 года. Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".МКС по договоренности стран-участниц функционирует до 2024 года с опцией продления ее работы. Россия ранее заявила о намерении создать собственную орбитальную станцию.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
17:56 26.10.2021 (обновлено: 18:32 26.10.2021)
 
Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года

Рогозин заявил, что МКС прослужит до 2028 года, в ее полет до 2030 года верится слабо

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2028 года, в ее полёт до 2030 года верится слабо, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы понимаем, что у нас уже впереди финишная прямая с точки зрения Международной космической станции. Она прослужит, конечно, еще - (до) 2028 года. Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
МКС по договоренности стран-участниц функционирует до 2024 года с опцией продления ее работы. Россия ранее заявила о намерении создать собственную орбитальную станцию.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 17:07Наука
Рогозин выступил против участия в "гонке по установке флага на Луне"
 
НаукаДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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