https://ria.ru/20211026/mks-1756359423.html

Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года

Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2021

Рогозин усомнился в эксплуатации МКС до 2030 года

Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2028 года, в ее полёт до 2030 года верится слабо, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:56

2021-10-26T17:56

2021-10-26T18:32

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международная космическая станция будет эксплуатироваться до 2028 года, в ее полёт до 2030 года верится слабо, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы понимаем, что у нас уже впереди финишная прямая с точки зрения Международной космической станции. Она прослужит, конечно, еще - (до) 2028 года. Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".МКС по договоренности стран-участниц функционирует до 2024 года с опцией продления ее работы. Россия ранее заявила о намерении создать собственную орбитальную станцию.

https://ria.ru/20211026/luna-1756349836.html

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2021

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия