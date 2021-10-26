https://ria.ru/20211026/mitropolit-1756369810.html

Митрополит Иларион о встречах Варфоломея в США: не нужно обманываться

Митрополит Иларион о встречах Варфоломея в США: не нужно обманываться - РИА Новости, 26.10.2021

Митрополит Иларион о встречах Варфоломея в США: не нужно обманываться

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен встретились с посещающим Соединенные Штаты патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об итогах встреч и РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:00

2021-10-26T19:00

2021-10-26T19:00

интервью

джо байден

украинская православная церковь

варфоломей i (патриарх константинопольский)

московский патриархат

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1920x0_80_0_0_733e7a7b2622455e86f5b0859d519c9f.jpg

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен встретились с посещающим Соединенные Штаты патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об итогах встреч и отношению к ним в Русской православной церкви, которая прекратила отношения с Константинополем после того, как он легализовал украинских раскольников, отнимающих храмы у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в интервью РИА Новости рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.– Владыка Иларион, как вы оцениваете то, что патриарх Варфоломей назвал Байдена "наш президент"?– Как известно, большинство паствы Константинопольского патриарха проживает не в Турции, а именно в США. Греческая диаспора в этой стране является главным спонсором Константинопольской патриархии, лоббирует ее интересы в высоких кабинетах власти. Поэтому я не вижу чего-то удивительного в этом выражении в устах патриарха Варфоломея, для которого ориентация на США является стратегической и не скрывается.– Думают ли в Госдепе, провозглашая после встречи патриарха Варфоломея и Блинкена "приверженность США поддержке религиозных свобод по всему миру", о свободах гонимых верующих канонической Украинской церкви, о верующих Черногории, где поддерживается раскол?– Руководство Соединенных Штатов, как известно, проявляло непосредственный интерес к образованию раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Первым, кто поздравил новоизбранного лидера этой структуры, был представитель Госдепартамента. Не удивительно, что до сих пор мы не слышали от американских властей осуждения гонений на каноническую церковь в Украине или Черногории. И я думаю, что вряд ли услышим.– Чем грозят заявленные на встрече Константинопольского патриарха и госсекретаря США планы "работы с православным сообществом по всему миру по вопросам, представляющим общий интерес"? О каком интересе и каких вопросах речь?– Думаю, что не нужно обманываться. Ни президент США не является лидером всего мира, ни Константинопольский патриарх – главой всех православных христиан. Ни того, ни другого никто не уполномочивал работать "с православным сообществом по всему миру". На примере Украины мы видим, к чему такое взаимодействие приводит – к расколу в православии и притеснениям верующих.– Как визит патриарха Варфоломея в США повлияет на положение большинства верующих на Украине и на жизнь православных в мире в целом?– Как я уже сказал, США не скрывают факта своего участия в предоставлении так называемой автокефалии украинским раскольникам. По прошествии двух лет после тех событий мы видим, что попытки расколоть Украинскую православную церковь не привели к успеху. Каноническая церковь, несмотря на притеснения, стала еще более сплоченной. В этой связи нельзя исключать усиления гонений на каноническое православие на Украине после визита патриарха Варфоломея в США.

https://ria.ru/20211026/prezident-1756358249.html

https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756260547.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, джо байден, украинская православная церковь, варфоломей i (патриарх константинопольский), московский патриархат, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), религия