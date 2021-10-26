https://ria.ru/20211026/mishustin-1756256991.html

Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в госуправлении

Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в госуправлении - РИА Новости, 26.10.2021

Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в госуправлении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления, где к 2030 году предполагается создание... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:49

2021-10-26T10:49

2021-10-26T10:49

экономика

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления, где к 2030 году предполагается создание автоматизированной системы сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям, сообщает пресс-служба кабмина."Создание единой системы сбора, учета и анализа социально-экономических показателей, перевод проверок бизнеса в дистанционный формат, автоматизация бюджетного процесса и учета - на достижение этих и других результатов ориентировано стратегическое направление "Цифровая трансформация госуправления". Документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в сфере госуправления к 2030 году предполагается создание автоматизированной системы сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям. Цифровизация источников таких данных и запуск процесса их непрерывной обработки позволят органам власти получать информацию о состоянии отраслей экономики и социальной сферы в режиме реального времени, что повысит качество и оперативность принимаемых решений.Также единая цифровая платформа контроля и надзора даст возможность к 2030 году перевести до 90% проверок бизнеса в дистанционный режим там, где это возможно. Таким образом, предприниматели смогут получать от государства персонализированные обновления по обязательным требованиям. Данные о проверках из единой системы будут использовать для составления рейтинга предприятий по уровню надежности.Кроме того, благодаря проекту, связанному с созданием типового автоматизированного рабочего места госслужащего, у работников федеральных, региональных и муниципальных ведомств появится возможность выполнять свои обязанности из любого места при наличии доступа в интернет. Помимо этого, цифровая трансформация госуправления подразумевает создание единой системы предоставления госуслуг. На этой платформе ведомства смогут самостоятельно переводить в электронный вид различные услуги и оказывать их в том числе в зависимости от жизненной ситуации пользователя.

https://ria.ru/20211007/yamal-1753544668.html

https://ria.ru/20211014/transformatsiya-1754508755.html

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экономика, технологии, михаил мишустин, россия