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Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в госуправлении
Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в госуправлении - РИА Новости, 26.10.2021
Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в госуправлении
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления, где к 2030 году предполагается создание... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:49
2021-10-26T10:49
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления, где к 2030 году предполагается создание автоматизированной системы сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям, сообщает пресс-служба кабмина."Создание единой системы сбора, учета и анализа социально-экономических показателей, перевод проверок бизнеса в дистанционный формат, автоматизация бюджетного процесса и учета - на достижение этих и других результатов ориентировано стратегическое направление "Цифровая трансформация госуправления". Документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в сфере госуправления к 2030 году предполагается создание автоматизированной системы сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям. Цифровизация источников таких данных и запуск процесса их непрерывной обработки позволят органам власти получать информацию о состоянии отраслей экономики и социальной сферы в режиме реального времени, что повысит качество и оперативность принимаемых решений.Также единая цифровая платформа контроля и надзора даст возможность к 2030 году перевести до 90% проверок бизнеса в дистанционный режим там, где это возможно. Таким образом, предприниматели смогут получать от государства персонализированные обновления по обязательным требованиям. Данные о проверках из единой системы будут использовать для составления рейтинга предприятий по уровню надежности.Кроме того, благодаря проекту, связанному с созданием типового автоматизированного рабочего места госслужащего, у работников федеральных, региональных и муниципальных ведомств появится возможность выполнять свои обязанности из любого места при наличии доступа в интернет. Помимо этого, цифровая трансформация госуправления подразумевает создание единой системы предоставления госуслуг. На этой платформе ведомства смогут самостоятельно переводить в электронный вид различные услуги и оказывать их в том числе в зависимости от жизненной ситуации пользователя.
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экономика, технологии, михаил мишустин, россия
10:49 26.10.2021
 
Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в госуправлении

Премьер Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления, где к 2030 году предполагается создание автоматизированной системы сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям, сообщает пресс-служба кабмина.
"Создание единой системы сбора, учета и анализа социально-экономических показателей, перевод проверок бизнеса в дистанционный формат, автоматизация бюджетного процесса и учета - на достижение этих и других результатов ориентировано стратегическое направление "Цифровая трансформация госуправления". Документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в сфере госуправления к 2030 году предполагается создание автоматизированной системы сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям. Цифровизация источников таких данных и запуск процесса их непрерывной обработки позволят органам власти получать информацию о состоянии отраслей экономики и социальной сферы в режиме реального времени, что повысит качество и оперативность принимаемых решений.
"Перевод в полностью электронный вид всех процессов, связанных с подготовкой, согласованием, исполнением бюджетов всех уровней, автоматическое формирование отчётности и аналитики с помощью "одной кнопки" позволит в том числе обеспечить должный контроль за доведением бюджетных выплат гражданам", - добавляется в сообщении.
Также единая цифровая платформа контроля и надзора даст возможность к 2030 году перевести до 90% проверок бизнеса в дистанционный режим там, где это возможно. Таким образом, предприниматели смогут получать от государства персонализированные обновления по обязательным требованиям. Данные о проверках из единой системы будут использовать для составления рейтинга предприятий по уровню надежности.
Кроме того, благодаря проекту, связанному с созданием типового автоматизированного рабочего места госслужащего, у работников федеральных, региональных и муниципальных ведомств появится возможность выполнять свои обязанности из любого места при наличии доступа в интернет. Помимо этого, цифровая трансформация госуправления подразумевает создание единой системы предоставления госуслуг. На этой платформе ведомства смогут самостоятельно переводить в электронный вид различные услуги и оказывать их в том числе в зависимости от жизненной ситуации пользователя.
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ЭкономикаТехнологииМихаил МишустинРоссия
 
 
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