https://ria.ru/20211026/mir-1756227815.html

Эксперт оценил, как быстро карты "Мир" появятся в Google Pay

Эксперт оценил, как быстро карты "Мир" появятся в Google Pay - РИА Новости, 26.10.2021

Эксперт оценил, как быстро карты "Мир" появятся в Google Pay

Российские банки уже наработали достаточный опыт по подключению карт платежной системы "Мир" к различным сервисам бесконтактной оплаты, поэтому вряд ли запуск... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T00:40

2021-10-26T00:40

2021-10-26T00:40

экономика

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москва

google

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павел шуст

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские банки уже наработали достаточный опыт по подключению карт платежной системы "Мир" к различным сервисам бесконтактной оплаты, поэтому вряд ли запуск Google Pay займет у них существенное время, поделился с РИА Новости мнением исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.В середине октября "Российская газета" сообщила, что ряд крупных российских банков планирует начать в октябре подготовку документации и тестирование технического решения по подключению карт "Мир" к Google Pay. Подготовка начнется после того, как Национальная система платежных карт (НСПК), оператор "Мира", представит релиз технического решения. По данным издания, это должно произойти 26 октября.Для банков выгоды тоже очевидны, рассуждает эксперт: чтобы предоставить клиентам полноценный платежный инструмент, можно будет выпускать виртуальные карты и снизить затраты на эмиссию и логистику.В конце лета СМИ также сообщали еще об одном заметном изменении, которое принесет октябрьский бюллетень платежной системы "Мир". Газета "Известия" писала, что с 26 октября система изменит технологические детали возврата средств по операциям, которые предполагают снятие наличных в магазинах с покупкой, а также начисление электронных чаевых. Это позволит держателям карт "Мир" вернуть обратно деньги за основную часть платежа, но оставить нетронутой сумму чаевых или полученных наличных.

https://ria.ru/20211005/mir-1753116348.html

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экономика, общество, москва, google, россия, павел шуст