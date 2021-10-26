Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/migranty-1756316836.html
В Греции сообщили о спасении мигрантов в Эгейском море
В Греции сообщили о спасении мигрантов в Эгейском море - РИА Новости, 26.10.2021
В Греции сообщили о спасении мигрантов в Эгейском море
Министр миграции Греции Нотис Митаракис заявил, что четверо детей погибли после того, как во вторник недалеко от острова Хиос затонула лодка, перевозившая... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:48
2021-10-26T14:48
в мире
amnesty international
греция
эгейское море
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577672899_0:315:3076:2045_1920x0_80_0_0_4a0c58a0e3bf859b88521baf91d943b1.jpg
АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Министр миграции Греции Нотис Митаракис заявил, что четверо детей погибли после того, как во вторник недалеко от острова Хиос затонула лодка, перевозившая мигрантов с побережья Турции, спасены 22 человека и один пропал без вести."К сожалению, несмотря на усилия береговой охраны Греции, четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет были извлечены мертвыми, один человек пропал без вести, а 22 были спасены и их лечат на суше", - написал Митаракис в своем аккаунте в Twitter."Такова реальность использования мигрантов преступными группировками в Эгейском море - недобросовестными контрабандистами, подвергающими риску жизни людей в перегруженных лодках, не пригодных для плавания у берегов Хиоса", - считает министр.Он заявил, что "турецкие власти должны делать больше для предотвращения эксплуатации людей преступными группировками"."Такие переходы (на лодках) нельзя допускать", - написал министр.Греция и Турция обвиняют друг друга в использовании мигрантов как инструмента политики. При этом греки отмечают, что поток мигрантов по сравнению с 2019 годом сократился на 90%.Греция всеми способами пытается на допустить мигрантов на свою территорию. Так, власти построили новый 26-километровый забор и модернизировали старые участки ограждения длиной 10 километров в районе Эврос на северо-востоке страны, на границе с Турцией.Правозащитные организации неоднократно заявляли, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции.Власти Греции отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.Однако госдепартамент США в годовом докладе о ситуации с правами человека в 2020 году привел многочисленные данные о нарушениях в Греции прав человека, систематическом выдавливании (pushing back) лодок с мигрантами из греческих вод.Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала в июле множество доказательств систематического насильственного выдавливания беженцев на границе Греции в 2020 году. В июле 2021 года организация опубликовала также доклад о нарушении основных прав человека в Греции.
https://ria.ru/20210831/migranty-1748024063.html
греция
эгейское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577672899_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_c108cefbf1ff9b3497c767bd2869af9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, amnesty international, греция, эгейское море, мигранты
14:48 26.10.2021
 
В Греции сообщили о спасении мигрантов в Эгейском море

Министр Греции по делам миграции заявил о спасении 22 беженцев в Эгейском море

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБеженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции
Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Министр миграции Греции Нотис Митаракис заявил, что четверо детей погибли после того, как во вторник недалеко от острова Хиос затонула лодка, перевозившая мигрантов с побережья Турции, спасены 22 человека и один пропал без вести.
"К сожалению, несмотря на усилия береговой охраны Греции, четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет были извлечены мертвыми, один человек пропал без вести, а 22 были спасены и их лечат на суше", - написал Митаракис в своем аккаунте в Twitter.
"Такова реальность использования мигрантов преступными группировками в Эгейском море - недобросовестными контрабандистами, подвергающими риску жизни людей в перегруженных лодках, не пригодных для плавания у берегов Хиоса", - считает министр.
Он заявил, что "турецкие власти должны делать больше для предотвращения эксплуатации людей преступными группировками".
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 16:22
Береговая охрана Греции задержала 124 мигранта
"Такие переходы (на лодках) нельзя допускать", - написал министр.
Греция и Турция обвиняют друг друга в использовании мигрантов как инструмента политики. При этом греки отмечают, что поток мигрантов по сравнению с 2019 годом сократился на 90%.
Греция всеми способами пытается на допустить мигрантов на свою территорию. Так, власти построили новый 26-километровый забор и модернизировали старые участки ограждения длиной 10 километров в районе Эврос на северо-востоке страны, на границе с Турцией.
Правозащитные организации неоднократно заявляли, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции.
Власти Греции отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.
Однако госдепартамент США в годовом докладе о ситуации с правами человека в 2020 году привел многочисленные данные о нарушениях в Греции прав человека, систематическом выдавливании (pushing back) лодок с мигрантами из греческих вод.
Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала в июле множество доказательств систематического насильственного выдавливания беженцев на границе Греции в 2020 году. В июле 2021 года организация опубликовала также доклад о нарушении основных прав человека в Греции.
 
В миреAmnesty InternationalГрецияЭгейское мореМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей