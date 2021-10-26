https://ria.ru/20211026/migranty-1756316836.html

В Греции сообщили о спасении мигрантов в Эгейском море

В Греции сообщили о спасении мигрантов в Эгейском море - РИА Новости, 26.10.2021

В Греции сообщили о спасении мигрантов в Эгейском море

Министр миграции Греции Нотис Митаракис заявил, что четверо детей погибли после того, как во вторник недалеко от острова Хиос затонула лодка, перевозившая... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:48

2021-10-26T14:48

2021-10-26T14:48

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amnesty international

греция

эгейское море

мигранты

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АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Министр миграции Греции Нотис Митаракис заявил, что четверо детей погибли после того, как во вторник недалеко от острова Хиос затонула лодка, перевозившая мигрантов с побережья Турции, спасены 22 человека и один пропал без вести."К сожалению, несмотря на усилия береговой охраны Греции, четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет были извлечены мертвыми, один человек пропал без вести, а 22 были спасены и их лечат на суше", - написал Митаракис в своем аккаунте в Twitter."Такова реальность использования мигрантов преступными группировками в Эгейском море - недобросовестными контрабандистами, подвергающими риску жизни людей в перегруженных лодках, не пригодных для плавания у берегов Хиоса", - считает министр.Он заявил, что "турецкие власти должны делать больше для предотвращения эксплуатации людей преступными группировками"."Такие переходы (на лодках) нельзя допускать", - написал министр.Греция и Турция обвиняют друг друга в использовании мигрантов как инструмента политики. При этом греки отмечают, что поток мигрантов по сравнению с 2019 годом сократился на 90%.Греция всеми способами пытается на допустить мигрантов на свою территорию. Так, власти построили новый 26-километровый забор и модернизировали старые участки ограждения длиной 10 километров в районе Эврос на северо-востоке страны, на границе с Турцией.Правозащитные организации неоднократно заявляли, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции.Власти Греции отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами.Однако госдепартамент США в годовом докладе о ситуации с правами человека в 2020 году привел многочисленные данные о нарушениях в Греции прав человека, систематическом выдавливании (pushing back) лодок с мигрантами из греческих вод.Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала в июле множество доказательств систематического насильственного выдавливания беженцев на границе Греции в 2020 году. В июле 2021 года организация опубликовала также доклад о нарушении основных прав человека в Греции.

https://ria.ru/20210831/migranty-1748024063.html

греция

эгейское море

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в мире, amnesty international, греция, эгейское море, мигранты