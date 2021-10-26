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https://ria.ru/20211026/merkel-1756375703.html
Президент ФРГ вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий
Президент ФРГ вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий - РИА Новости, 26.10.2021
Президент ФРГ вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:57
2021-10-26T20:37
в мире
берлин (город)
германия
ангела меркель
бундестаг германии
франк-вальтер штайнмайер
олаф шольц
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходит в резиденции главы государства — дворце Бельвю. Из-за пандемии коронавируса в нем участвует ограниченное число гостей и журналистов.Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.Ранее президент ФРГ поручил Меркель вести дела до назначения преемника.Во вторник бундестаг 20-го созыва провел учредительное заседание в Берлине. Депутаты избрали нового президента парламента — им стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). В соответствии с 69-й статьей Основного закона Германии, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага нового созыва.Ранее в октябре три партии — Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии — начали коалиционные переговоры. По словам генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля, канцлера рассчитывают избрать в период 6-12 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новое правительство уже к 25 декабря.
https://ria.ru/20211026/merkel-1756374998.html
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Штайнмайер вручил Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий
Президент Германии вручил Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера. Теперь она врио канцлера, пока не будет избран преемник. Предполагается, что им станет социал-демократ Шольц. Меркель очень волновалась. Взяв документы, она села на свое место, но президент напомнил, что надо еще попозировать журналистам - Меркель засмеялась и вернулась позировать, но забыла про папку - потом вспомнила.
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в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, бундестаг германии, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц
18:57 26.10.2021 (обновлено: 20:37 26.10.2021)
 
Президент ФРГ вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий

Президент Германии вручил Меркель уведомление об окончании полномочий канцлера

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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит в резиденции главы государства — дворце Бельвю. Из-за пандемии коронавируса в нем участвует ограниченное число гостей и журналистов.
Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.
Ранее президент ФРГ поручил Меркель вести дела до назначения преемника.
Во вторник бундестаг 20-го созыва провел учредительное заседание в Берлине. Депутаты избрали нового президента парламента — им стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). В соответствии с 69-й статьей Основного закона Германии, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага нового созыва.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Штайнмайер назвал канцлерство Меркель "одним из величайших в истории"
Ранее в октябре три партии — Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии — начали коалиционные переговоры. По словам генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля, канцлера рассчитывают избрать в период 6-12 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новое правительство уже к 25 декабря.
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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