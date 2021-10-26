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Штайнмайер попросил Меркель продолжить вести дела на посту канцлера
Штайнмайер попросил Меркель продолжить вести дела на посту канцлера - РИА Новости, 26.10.2021
Штайнмайер попросил Меркель продолжить вести дела на посту канцлера
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить вести дела до назначения преемника, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:15
2021-10-26T12:51
в мире
германия
парламентские выборы в германии
ангела меркель
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить вести дела до назначения преемника, сообщила его пресс-служба."Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", — говорится в релизе.Ранее в октябре три партии — Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии начали коалиционные переговоры. По словам генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля, канцлера рассчитывают избрать в период 6-12 декабря. Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новое правительство уже к 25 декабря.
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в мире, германия, парламентские выборы в германии, ангела меркель, франк-вальтер штайнмайер
12:15 26.10.2021 (обновлено: 12:51 26.10.2021)
 
Штайнмайер попросил Меркель продолжить вести дела на посту канцлера

Штайнмайер просит Меркель продолжить вести дела на посту канцлера до назначения преемника

© AP Photo / Markus SchreiberАнгела Меркель на заседании бундестага
Ангела Меркель на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить вести дела до назначения преемника, сообщила его пресс-служба.
"Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", — говорится в релизе.
Ранее в октябре три партии — Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии начали коалиционные переговоры. По словам генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля, канцлера рассчитывают избрать в период 6-12 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новое правительство уже к 25 декабря.
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 08:00
"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель
 
В миреГерманияПарламентские выборы в ГерманииАнгела МеркельФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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