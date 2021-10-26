https://ria.ru/20211026/merkel-1756273875.html
Штайнмайер попросил Меркель продолжить вести дела на посту канцлера
Штайнмайер попросил Меркель продолжить вести дела на посту канцлера - РИА Новости, 26.10.2021
Штайнмайер попросил Меркель продолжить вести дела на посту канцлера
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить вести дела до назначения преемника, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:15
2021-10-26T12:15
2021-10-26T12:51
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парламентские выборы в германии
ангела меркель
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить вести дела до назначения преемника, сообщила его пресс-служба."Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", — говорится в релизе.Ранее в октябре три партии — Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии начали коалиционные переговоры. По словам генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля, канцлера рассчитывают избрать в период 6-12 декабря. Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новое правительство уже к 25 декабря.
https://ria.ru/20211025/merkel-1756032645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, парламентские выборы в германии, ангела меркель, франк-вальтер штайнмайер
12:15 26.10.2021 (обновлено: 12:51 26.10.2021)
Штайнмайер попросил Меркель продолжить вести дела на посту канцлера
Штайнмайер просит Меркель продолжить вести дела на посту канцлера до назначения преемника
БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
попросил Ангелу Меркель
продолжить вести дела до назначения преемника, сообщила его пресс-служба.
"Запрос в соответствии с пунктом 3 статьи 69 Основного закона связан с открытием сегодня учредительного заседания бундестага 20-го созыва", — говорится в релизе.
Ранее в октябре три партии — Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии начали коалиционные переговоры. По словам генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля, канцлера рассчитывают избрать в период 6-12 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новое правительство уже к 25 декабря.