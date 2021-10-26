https://ria.ru/20211026/mchs-1756356497.html

Онлайн-конференция о пожарной безопасности в жилых домах

Онлайн-конференция о пожарной безопасности в жилых домах - РИА Новости, 26.10.2021

Онлайн-конференция о пожарной безопасности в жилых домах

9 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА на тему: "Пожарная безопасность в жилом секторе предстоящей зимой".

2021-10-26T17:36

2021-10-26T17:36

2021-10-26T17:36

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Задать вопросКакова статистика пожаров в жилом секторе? Какие факторы влияют на количество пожаров? Какова статистика пожаров в "локдаун"?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы