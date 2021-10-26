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Онлайн-конференция о пожарной безопасности в жилых домах
Онлайн-конференция о пожарной безопасности в жилых домах - РИА Новости, 26.10.2021
Онлайн-конференция о пожарной безопасности в жилых домах
9 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА на тему: "Пожарная безопасность в жилом секторе предстоящей зимой".
2021-10-26T17:36
2021-10-26T17:36
2021-10-26T17:36
анонсы
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Задать вопросКакова статистика пожаров в жилом секторе? Какие факторы влияют на количество пожаров? Какова статистика пожаров в "локдаун"?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция о пожарной безопасности в жилых домах
9 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината ЕНИКЕЕВА на тему: "Пожарная безопасность в жилом секторе предстоящей зимой".