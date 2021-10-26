https://ria.ru/20211026/maski-1756267991.html

Лукашенко высказался о ношении масок

Лукашенко высказался о ношении масок - РИА Новости, 26.10.2021

Лукашенко высказался о ношении масок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не был против масок, но не будет никого заставлять их носить. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:46

2021-10-26T11:46

2021-10-26T11:46

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здоровье - общество

министерство здравоохранения белоруссии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не был против масок, но не будет никого заставлять их носить."Никогда не был против ношения масок, но культура их использования есть только у врачей", - рассказал Лукашенко в ходе посещения больницы в Гродненской области. Его цитирует официальный сайт президента.Лукашенко подчеркнул, после недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации представители беглой белорусской оппозиции стали называть его ковид-диссидентом. Президент обратил внимание, что никогда не выступал против ношения масок, но, по его мнению, культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование неэффективно.Президент Белоруссии отметил, что правильное соблюдение масочного режима полезно. Но при этом заставлять граждан носить маски не надо. "Мое железное требование - никого не заставлять", - подчеркнул он.Минздрав Белоруссии 20 сентября заявил о четвертой волне COVID-19 в республике. Поликлиники и больницы были переведены на режим работы, характерный для роста числа случаев коронавируса, 9 октября в стране введены обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. А 18 октября минздрав Белоруссии постановил приостановить оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Однако на совещании по эпидситуации президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против принудительной вакцинации от COVID-19, против штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным". В пятницу минздрав сообщил, что актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе отменено требование об обязательном масочном режиме для физлиц. При этом в минздраве пояснили, что в условиях пандемии коронавируса населению все же следует носить защитные маски, но штрафовать за их отсутствие не будут.

https://ria.ru/20211022/maski-1755732259.html

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в мире, белоруссия, гродненская область, александр лукашенко, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19