https://ria.ru/20211026/luna-1756349836.html
Рогозин выступил против участия в "гонке по установке флага на Луне"
Рогозин выступил против участия в "гонке по установке флага на Луне" - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин выступил против участия в "гонке по установке флага на Луне"
Россия не гонится за тем, чтобы нога ее космонавта ступила на Луну, исследования с помощью роботов дешевле, заявил в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:07
2021-10-26T17:07
2021-10-26T17:07
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия не гонится за тем, чтобы нога ее космонавта ступила на Луну, исследования с помощью роботов дешевле, заявил в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИА "Россия сегодня", генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.В настоящее время делегация "Роскосмоса" во главе с Рогозиным принимает участие в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае."Мы не гонимся сейчас за тем, чтобы как можно быстрее нога российского человека ступила на реголит, на лунную поверхность. Это все от лукавого. Если мы считаем, что те задачи, которые сегодня ставятся российскими учеными, могут быть решены с помощью автоматических комплексов, а они дешевле, и у нас есть средства их доставки, мы будем их решать автоматическими возможностями", - сказал он.По словам Рогозина, Россия не собирается участвовать в гонке по установке флага на Луне."Пусть богатые буратино этим занимаются, а мы будем идти тем путем, который связан с развитием технологий", - сказал глава госкорпорации.
https://ria.ru/20211026/rogozin-1756249601.html
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дубай (город), дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, луна, россия
Рогозин выступил против участия в "гонке по установке флага на Луне"
Глава "Роскосмоса" Рогозин выступил против участия в "гонке по установке флага на Луне"