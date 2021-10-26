https://ria.ru/20211026/lukashenko-1756326375.html

Лукашенко заявил, что к госгранице Белоруссии на Западе "подкинули" танки

Лукашенко заявил, что к госгранице Белоруссии на Западе "подкинули" танки - РИА Новости, 26.10.2021

Лукашенко заявил, что к госгранице Белоруссии на Западе "подкинули" танки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переброске бронетехники к западной границе страны, в том числе танков "Леопард". РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:26

2021-10-26T15:26

2021-10-26T15:27

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белоруссия

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александр лукашенко

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переброске бронетехники к западной границе страны, в том числе танков "Леопард"."Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки", - заметил белорусский лидер во время посещения Гродненской области. Его слова приводит Sputnik Беларусь.В этой связи он обратился к помощнику президента - инспектору по Гродненской области Юрию Караеву. "Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь", - поручил Лукашенко.По информации белорусского телеканала "СТВ", в понедельник польская армия начала размещение танков "Леопард" вблизи белорусско-польской границ. Это силы 10-й бронекавалерийской бригады, которые будут дислоцироваться в городе Бяла-Подляска в 45 километрах от белорусского Бреста. Ранее приказ об этом отдал министр обороны Польши.

https://ria.ru/20211018/lukashenko-1754990628.html

брест

белоруссия

польша

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в мире, брест, белоруссия, польша, александр лукашенко