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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/lokdaun-1756282019.html
В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве
В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве - РИА Новости, 26.10.2021
В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве
В Москве нет локдауна, и он не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:46
2021-10-26T12:57
распространение коронавируса
дмитрий песков
коронавирус в россии
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Москве нет локдауна, и он не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Только я хочу обратить ваше внимание… в Москве нет и не планируется локдаун", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756265081.html
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дмитрий песков, коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19
12:46 26.10.2021 (обновлено: 12:57 26.10.2021)
 
В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии локдауна в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Библиотека имени Ленина" Московского метрополитена
Пассажиры на станции Библиотека имени Ленина Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Москве нет локдауна, и он не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только я хочу обратить ваше внимание… в Москве нет и не планируется локдаун", - сказал Песков.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 11:32Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаДмитрий ПесковКоронавирус в РоссииМоскваКоронавирус COVID-19
 
 
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