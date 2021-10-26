https://ria.ru/20211026/lokdaun-1756282019.html

В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве

В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве - РИА Новости, 26.10.2021

В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве

В Москве нет локдауна, и он не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:46

2021-10-26T12:46

2021-10-26T12:57

распространение коронавируса

дмитрий песков

коронавирус в россии

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Москве нет локдауна, и он не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Только я хочу обратить ваше внимание… в Москве нет и не планируется локдаун", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756265081.html

москва

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2021

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