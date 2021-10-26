https://ria.ru/20211026/lokdaun-1756282019.html
В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве
В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве - РИА Новости, 26.10.2021
В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве
В Москве нет локдауна, и он не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:46
2021-10-26T12:46
2021-10-26T12:57
распространение коронавируса
дмитрий песков
коронавирус в россии
москва
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756143212_0:273:3059:1993_1920x0_80_0_0_f9d01e31053a6c75b843c412e13bbabd.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Москве нет локдауна, и он не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Только я хочу обратить ваше внимание… в Москве нет и не планируется локдаун", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756265081.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756143212_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_0dba8c24a0497122eb91dca28f9aad41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19
12:46 26.10.2021 (обновлено: 12:57 26.10.2021)
В Кремле заявили об отсутствии локдауна в Москве
Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии локдауна в Москве