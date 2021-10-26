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Минздрав разработает новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав разработает новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Минздрав разработает новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Идет работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда планируется внести информацию об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19, заявил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:56
2021-10-26T15:56
2021-10-26T15:56
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Идет работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда планируется внести информацию об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.В пятницу Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа."Сейчас уже ведется разработка 14-й версии, в которой будут обновлены ряд разделов, в том числе и включена информация о возможности вакцинации одновременно от гриппа и от ковид-инфекции, это очень важно", - сказал Чуланов на пресс-конференцию на тему: "Как сохранить и укрепить здоровье в период нерабочих дней".
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Минздрав разработает новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Эксперт Минздрава Чуланов: разрабатывается 14-я версия рекомендаций по лечению COVID-19