https://ria.ru/20211026/lechenie-1756333723.html

Минздрав разработает новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав разработает новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Минздрав разработает новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Идет работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда планируется внести информацию об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19, заявил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:56

2021-10-26T15:56

2021-10-26T15:56

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Идет работа над новой версией рекомендаций по лечению коронавируса, туда планируется внести информацию об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.В пятницу Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа."Сейчас уже ведется разработка 14-й версии, в которой будут обновлены ряд разделов, в том числе и включена информация о возможности вакцинации одновременно от гриппа и от ковид-инфекции, это очень важно", - сказал Чуланов на пресс-конференцию на тему: "Как сохранить и укрепить здоровье в период нерабочих дней".

https://ria.ru/20211023/odnovremenno-1755899940.html

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